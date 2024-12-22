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Posted 22 декабря, 13:45

Published 22 декабря, 13:45

Modified 22 декабря, 14:42

Updated 22 декабря, 14:42

Появились кадры страшного ДТП на выезде из Шахт 22 декабря

Груда металла: появились кадры страшного ДТП на выезде из Шахт 22 декабря

22 декабря 2024, 13:45
Фото: 1MI.

Появились кадры страшного ДТП на выезде из Шахт 22 декабря

На выезде из города Шахты в Ростовской области произошло страшное ДТП, в котором столкнулись две легковушки. Видео очевидцев опубликовал телеграмм-канал «Это Ростов».

На видео из источника видно два легковых автомобиля, стоящих на обочине. Возле них собралась толпа людей, рядом стоят полицейские машины. Видно, что один из легковых автомобилей серьезно поврежден: его задняя часть полностью смята.

Уточняется, что информации о пострадавших пока нет. Официальных комментариев по поводу аварии еще не давали.

В настоящее время заторов на данном участке трассы М-4 «Дон» нет.

Видео: Телеграмм-канал «Это Ростов».
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Ранее в Ростовской области лихач на грузовике выехал на полосу встречного движения и врезался в легковой автомобиль, в котором находились мужчина и подросток.

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