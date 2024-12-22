Груда металла: появились кадры страшного ДТП на выезде из Шахт 22 декабря

Posted 22 декабря, 13:45
Published 22 декабря, 13:45
Modified 22 декабря, 14:42
Updated 22 декабря, 14:42
На видео из источника видно два легковых автомобиля, стоящих на обочине. Возле них собралась толпа людей, рядом стоят полицейские машины. Видно, что один из легковых автомобилей серьезно поврежден: его задняя часть полностью смята.
Уточняется, что информации о пострадавших пока нет. Официальных комментариев по поводу аварии еще не давали.
В настоящее время заторов на данном участке трассы М-4 «Дон» нет.
Ранее в Ростовской области лихач на грузовике выехал на полосу встречного движения и врезался в легковой автомобиль, в котором находились мужчина и подросток.