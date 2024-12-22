Хулиган с фейерверком: в Ростове 84-летний поджигатель отделения банка попал на видео

Posted 22 декабря, 17:30
Published 22 декабря, 17:30
Modified 22 декабря, 17:30
Updated 22 декабря, 17:30
Напомним, что ситуация произошла 20 ноября. Вскоре после случившегося пенсионера задержали. Выяснилось, что он поджег фейерверк по указанию мошенников.
На пенсионера завели дело по признакам хулиганства. Однако, как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, подобные действия могут рассматриваться как теракт, за который грозит до 20 лет лишения свободы.
Согласно источнику, инцидент произошел в отделении банка на проспекте Михаила Нагибина. На кадрах видно, как пожилой человек поджигает фейерверк возле банкомата, а затем поспешно удаляется из здания.
К счастью, прохожие успели выбежать из помещения до того, как пиротехника начала взрываться.
Ранее стало известно, какие штрафы грозят жителям Ростовской области за нарушение указа врио губернатора Юрия Слюсаря о запуске фейерверков.