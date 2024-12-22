rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря, 17:30

Published 22 декабря, 17:30

Modified 22 декабря, 17:30

Updated 22 декабря, 17:30

Хулиган с фейерверком: в Ростове 84-летний поджигатель отделения банка попал на видео

Хулиган с фейерверком: в Ростове 84-летний поджигатель отделения банка попал на видео

22 декабря 2024, 17:30
Фото: 1MI. Хулиган с фейерверком: в Ростове 84-летний поджигатель отделения банка попал на видео

В Ростове 84-летний поджигатель отделения банка попал на видео

Появились кадры инцидента, в ходе которого 84-летний пенсионер поджег фейерверк в офисе ростовского банка. Видео опубликовано в телеграмм-канале «Че по Ростову».

Напомним, что ситуация произошла 20 ноября. Вскоре после случившегося пенсионера задержали. Выяснилось, что он поджег фейерверк по указанию мошенников.

На пенсионера завели дело по признакам хулиганства. Однако, как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, подобные действия могут рассматриваться как теракт, за который грозит до 20 лет лишения свободы.

Видео: Телеграмм-канал «Че по Ростову»..

Согласно источнику, инцидент произошел в отделении банка на проспекте Михаила Нагибина. На кадрах видно, как пожилой человек поджигает фейерверк возле банкомата, а затем поспешно удаляется из здания.

К счастью, прохожие успели выбежать из помещения до того, как пиротехника начала взрываться.

Отделение банка у ТЦ «Горизонт» в Ростове пытались поджечь при помощи фейерверка
Узнать подробнее

Ранее стало известно, какие штрафы грозят жителям Ростовской области за нарушение указа врио губернатора Юрия Слюсаря о запуске фейерверков.

Читайте также:
В Ростове возбудили дело из-за семейной поножовщины и гибели 14-летней девочкиВ Ростове мужчина погиб под колесами товарного поездаЖители Ростова сообщают о жутком ночном грохоте. Звук попал на уличную камеру
#Милана Белкина#Видео#Ростов-на-Дону#Фейерверк#Пенсионер#Пиротехника#Ростов#Хулиганство#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика