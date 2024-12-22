Маньяк, ракетная атака и аресты в полиции — чем жила Ростовская область всю неделю

Posted 22 декабря, 16:10
Published 22 декабря, 16:10
Modified 22 декабря, 16:12
Updated 22 декабря, 16:12
Страшный инцидент случился в донской столице 16 декабря. 21-летняя Ульяна зашла в подъезд одного из жилых домов на улице Венеры, когда на нее набросился мужчина. Он нанес ей множество ударов ножом. Соседи пытались спасти девушку и остановить кровь, но, к сожалению, раны были смертельны: она скончалась в больнице.
Позже появилась информация о том, что этот же мужчина несколькими часами ранее набросился с ножом на школьника у его квартиры. Подросток смог дать отпор и выжил в схватке.
Вкоре видео с камер в подъезде облетело все городские телеграм-каналы, а история начала обрастать догадками. Многие сообщали, что таких нападений на девушек произошло уже три за один день.
Нападавшего задержали тем же вечером. Им оказался 26-летний Владислав К. Он стал фигурантом уголовных дел о покушении на убийство и об убийстве. Информация о других нападениях не подтвердилась, но СМИ тут же дали ему прозвище «ростовский маньяк».
Через несколько дней, 18 декабря, Ленинский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде двух месяцев нахождения под стражей. Он пробудет в СИЗО до 17 февраля. Тогда же стало известно, почему он выбрал своими жертвами девушку и школьника.
В суде он заявил, что был знаком и с Ульяной, и с подростком, на которого он напал. Когда она начала общаться со школьником, Владистлав приревновал ее. Днем, 16 декабря, он попытался ударить ножом мальчика в горло, но, к счастью, подростку удалось спастись. Через несколько часов мужчина зашел в подъезд дома Ульяны. Он расправился с девушкой на лестничной площадке.
В среду, 18 декабря, ВСУ нанесли удар ракетами по Ростовской области. Согласно данным Минобороны, для атаки задействовали шесть американских ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
Системы ПВО сбили девять из десяти снарядов. Одну из крылатых ракет отклонили от объекта атаки, в связи с чем была повреждена техническая постройка на территории предприятия «Комбинат Каменский». Кроме того, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, повреждения получил один дом, еще одно здание лишилось стекол.
Через два дня, 20 декабря, появилась информация об ответном ударе. В Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления СБУ.
Кроме того, под атаку попали позиции зенитного комплекса Patriot, а также киевское бюро «Луч». Предварительно, российские ракеты достигли всех целей — вражеские объекты были поражены.
15 декабря в СМИ появилась информация о задержании замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергея Глазырина.
Позже, 17 декабря, оперативники заявили, что бывший борец с коррупцией организовал незаконную проверку компании, которая занималась строительством инженерно-технического обеспечения.
В ходе проверки высокопоставленный полицейский хотел склонить хозяйствующий субъект ко включению в контрагенты организаций, которые принадлежали знакомым Глазырина.
Когда информация об этом стала известна, бывшего полицейского задержали и возбудили против него уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий. Ближайшие два месяца полковник проведет в изоляторе.