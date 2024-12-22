Маньяк, ракетная атака и аресты в полиции — чем жила Ростовская область всю неделю

В суде он заявил, что был знаком и с Ульяной, и с подростком, на которого он напал. Когда она начала общаться со школьником, Владистлав приревновал ее. Днем, 16 декабря, он попытался ударить ножом мальчика в горло, но, к счастью, подростку удалось спастись. Через несколько часов мужчина зашел в подъезд дома Ульяны. Он расправился с девушкой на лестничной площадке.