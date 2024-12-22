Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 22 декабря, 09:25
Published 22 декабря, 09:25
Modified 22 декабря, 09:25
Updated 22 декабря, 09:25
Сообщается, что, помимо донского региона, непогода ожидается и на участках автодороги М-4 «Дон» в Липецкой и Воронежской областях. В связи с мокрым снегом и низкой температурой «Автодор» рекомендует водителям быть особо внимательными за рулем.
Если возникнет какая-то нештатная ситуация, необходимо сразу звонить в службу аварийных комиссаров. Также важно избегать резких торможений и поворотов и не мешать снегоуборочной технике.