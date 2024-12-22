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Posted 22 декабря, 09:25

Published 22 декабря, 09:25

Modified 22 декабря, 09:25

Updated 22 декабря, 09:25

Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

22 декабря 2024, 09:25
Фото: 1MI. Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в ближайшие сутки будет идти мокрый снег, а столбики термометров приблизятся к нулю. Об этом сообщили в компании «Автодор».

Сообщается, что, помимо донского региона, непогода ожидается и на участках автодороги М-4 «Дон» в Липецкой и Воронежской областях. В связи с мокрым снегом и низкой температурой «Автодор» рекомендует водителям быть особо внимательными за рулем.

Если возникнет какая-то нештатная ситуация, необходимо сразу звонить в службу аварийных комиссаров. Также важно избегать резких торможений и поворотов и не мешать снегоуборочной технике.

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Ранее синоптики сообщили, какая погода будет в Ростове-на-Дону в последнюю неделю 2024 года.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Непогода#Автодор#Трасса М-4 «Дон»#Синоптики#Мокрый снег
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