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Posted 22 декабря, 17:25

Published 22 декабря, 17:25

Modified 22 декабря, 17:25

Updated 22 декабря, 17:25

Нестерпимые боли испытывала ростовчанка из-за обручального кольца

Нестерпимые боли испытывала ростовчанка из-за обручального кольца

22 декабря 2024, 17:25
Фото: Изображение Midjourney. Нестерпимые боли испытывала ростовчанка из-за обручального кольца

В Ростове спасатели срезали с пальца женщины обручальное кольцо

В Ростовскую диспетчерскую службу Управления по делам ГО и ЧС поступило сообщение от местной жительницы. Она сказала, что из-за отеков у нее опух безымянный палец на правой руке. Информацию об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что обручальное кольцо передавило палец женщины, из-за чего она стала испытывать сильные боли. Выход из ситуации был один — перекусить кольцо при помощи специального инструмента.

К счастью, спасатели справились с этой задачей. Кроме того, женщина попросила на всякий случай снять еще одно ее кольцо.

В тот же день спасателям поступило похожее сообщение от другой девушки. На этот раз кольцо сняли при помощи нити.

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