Нестерпимые боли испытывала ростовчанка из-за обручального кольца

Posted 22 декабря, 17:25
Published 22 декабря, 17:25
Modified 22 декабря, 17:25
Updated 22 декабря, 17:25
Сообщается, что обручальное кольцо передавило палец женщины, из-за чего она стала испытывать сильные боли. Выход из ситуации был один — перекусить кольцо при помощи специального инструмента.
К счастью, спасатели справились с этой задачей. Кроме того, женщина попросила на всякий случай снять еще одно ее кольцо.
В тот же день спасателям поступило похожее сообщение от другой девушки. На этот раз кольцо сняли при помощи нити.