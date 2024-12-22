Нестерпимые боли испытывала ростовчанка из-за обручального кольца

В Ростове спасатели срезали с пальца женщины обручальное кольцо

В Ростовскую диспетчерскую службу Управления по делам ГО и ЧС поступило сообщение от местной жительницы. Она сказала, что из-за отеков у нее опух безымянный палец на правой руке. Информацию об этом сообщила пресс-служба ведомства.