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Posted 22 декабря, 14:47

Published 22 декабря, 14:47

Modified 22 декабря, 14:49

Updated 22 декабря, 14:49

Офис банка в Ростове поджёг 84-летний пенсионер по приказу мошенников

Офис банка в Ростове поджёг 84-летний пенсионер по приказу мошенников

22 декабря 2024, 14:47
Фото: Изображение Midjourney.
В Ростове 20 ноября задержали 84-летнего пенсионера, который поджег фейерверк в офисе банка. Оказалось, что действовал он по указу мошенников. Информацию об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Напомним, что происшествие случилось 20 декабря в офисе одного из крупных банков на улице Михаила Нагибина в Ростове. Мужчина бросил в помещение зажженный фейерверк. На место вызвали спасателей и полицию, в результате инцидента никто не пострадал.

После этого по городам России прокатилась волна поджогов офисов банков, банкоматов, отделений МФЦ и других организаций.

В МВД сообщили, что отношении пенсионера-поджигателя в Ростове возбудили дело по признакам хулиганства. Пожилой мужчина действовал по инструкции мошенников. Однако, как отмечают в ведомстве, такие действия могут квалифицировать как теракт: жертве мошенников может грозить срок вплоть до 20 лет заключения.

Кроме того, донская полиция рассказала, как уберечь себя от преступных действий мошенников. В случае поступления звонков от мнимых ведомств и банков необходимо сразу вешать трубку. Также нужно сообщать о предложениях поджогов и других нападений в правоохранительные органы.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Мошенники#Теракт#Полиция#Хулиганство#Правоохранительные органы
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