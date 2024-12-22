Офис банка в Ростове поджёг 84-летний пенсионер по приказу мошенников

Posted 22 декабря, 14:47
Published 22 декабря, 14:47
Modified 22 декабря, 14:49
Updated 22 декабря, 14:49
Напомним, что происшествие случилось 20 декабря в офисе одного из крупных банков на улице Михаила Нагибина в Ростове. Мужчина бросил в помещение зажженный фейерверк. На место вызвали спасателей и полицию, в результате инцидента никто не пострадал.
После этого по городам России прокатилась волна поджогов офисов банков, банкоматов, отделений МФЦ и других организаций.
В МВД сообщили, что отношении пенсионера-поджигателя в Ростове возбудили дело по признакам хулиганства. Пожилой мужчина действовал по инструкции мошенников. Однако, как отмечают в ведомстве, такие действия могут квалифицировать как теракт: жертве мошенников может грозить срок вплоть до 20 лет заключения.
Кроме того, донская полиция рассказала, как уберечь себя от преступных действий мошенников. В случае поступления звонков от мнимых ведомств и банков необходимо сразу вешать трубку. Также нужно сообщать о предложениях поджогов и других нападений в правоохранительные органы.