Офис банка в Ростове поджёг 84-летний пенсионер по приказу мошенников

В МВД сообщили, что отношении пенсионера-поджигателя в Ростове возбудили дело по признакам хулиганства. Пожилой мужчина действовал по инструкции мошенников. Однако, как отмечают в ведомстве, такие действия могут квалифицировать как теракт: жертве мошенников может грозить срок вплоть до 20 лет заключения.