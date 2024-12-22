Программиста из Ростова-на-Дону нашли на улице в Таиланде с пробитым легким

При этом сообщается, что родственники опознали Дениса только несколько дней назад. По словам двоюродного брата мужчины, у матери пострадавшего нет возможности самостоятельно забрать его в Россию. Сейчас родственник оформляет загранпаспорт для поездки к Денису.