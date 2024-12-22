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Posted 22 декабря, 14:10

Published 22 декабря, 14:10

Modified 22 декабря, 14:10

Updated 22 декабря, 14:10

Программиста из Ростова-на-Дону нашли на улице в Таиланде с пробитым легким

Программиста из Ростова-на-Дону нашли на улице в Таиланде с пробитым легким

22 декабря 2024, 14:10
Фото: 1MI. Программиста из Ростова-на-Дону нашли на улице в Таиланде с пробитым легким
Ростовчанин Денис Михинев работал программистом и жил в арендованной квартире в Таиланде, в городе Паттайя. 11 декабря мужчину обнаружили возле многоквартирного дома в критическом состоянии и доставили в реанимацию. Информация об этом появилась в телеграмм-канале «Осторожно, новости».

Согласно источнику, мужчина был доставлен в реанимацию с пробитым легким и кровоизлиянием в мозг. Сейчас он находится под действием аппарата ИВЛ, ему нужен перевод в другую больницу для операции.

При этом сообщается, что родственники опознали Дениса только несколько дней назад. По словам двоюродного брата мужчины, у матери пострадавшего нет возможности самостоятельно забрать его в Россию. Сейчас родственник оформляет загранпаспорт для поездки к Денису.

Родные также заметили некоторые странности в данной ситуации. Так, изначально полиция предполагала, что мужчина выпал из окна квартиры и повредил легкое из-за ограждения. Однако удаленность Дениса от дома, поза, в которой его нашли, и состояние его квартиры дают поводы для подозрений.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Медицина#Полиция#Таиланд#Ростов#Реанимация#Инцидент#Происшествия
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