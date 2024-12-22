Программиста из Ростова-на-Дону нашли на улице в Таиланде с пробитым легким

Posted 22 декабря, 14:10
Published 22 декабря, 14:10
Modified 22 декабря, 14:10
Updated 22 декабря, 14:10
Согласно источнику, мужчина был доставлен в реанимацию с пробитым легким и кровоизлиянием в мозг. Сейчас он находится под действием аппарата ИВЛ, ему нужен перевод в другую больницу для операции.
При этом сообщается, что родственники опознали Дениса только несколько дней назад. По словам двоюродного брата мужчины, у матери пострадавшего нет возможности самостоятельно забрать его в Россию. Сейчас родственник оформляет загранпаспорт для поездки к Денису.
Родные также заметили некоторые странности в данной ситуации. Так, изначально полиция предполагала, что мужчина выпал из окна квартиры и повредил легкое из-за ограждения. Однако удаленность Дениса от дома, поза, в которой его нашли, и состояние его квартиры дают поводы для подозрений.