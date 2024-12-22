«Прятались в ванной»: как жители Ростовской области пережили атаку 22 декабря

Posted 22 декабря, 06:42
Published 22 декабря, 06:42
Modified 22 декабря, 06:45
Updated 22 декабря, 06:45
Больше всего сообщений поступило из городов Новошахтинска, Шахт, Каменска, Новочеркасска и ближайших к ним населенных пунктов.
— В Родионово-Несветайской прям над домами с 04:02 начали летать. Пролетело пять-шесть дронов, потом пришлось будить детей и прятаться в ванной. Это очень страшно! — рассказали жители станицы.
— Грохот было слышно в Новочеркасске, — добавили горожане. — Два «бабаха» сильных и штук 10 поменьше.
Как сообщала RostovGazeta, восемь беспилотников сбили в Азовском районе. А одну ракету перехватили над Миллерово. О результатах работы ПВО и РЭБ Юрий Слюсарь рассказал до 07:00 мск.
Однако звуки, похожие на взрывы, слышали и после этого.
— Стекла во всем доме задребезжали в Шахтах, — написали горожане около 08.10 мск.
— В Каменске проснулась из-за сильного «бабаха», их было три! — добавили жители других муниципалитетов. — Дом ходуном ходит!