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Posted 22 декабря, 06:42

Published 22 декабря, 06:42

Modified 22 декабря, 06:45

Updated 22 декабря, 06:45

Прятались в ванной: как жители Ростовской области пережили атаку 22 декабря

«Прятались в ванной»: как жители Ростовской области пережили атаку 22 декабря

22 декабря 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney. Прятались в ванной: как жители Ростовской области пережили атаку 22 декабря
В Ростовской области местные жители проснулись от грохота посреди ночи. О том, что она пережили, пока ПВО отражала комбинированную атаку, они рассказали в комментариях в telegram-каналов.

Больше всего сообщений поступило из городов Новошахтинска, Шахт, Каменска, Новочеркасска и ближайших к ним населенных пунктов.

— В Родионово-Несветайской прям над домами с 04:02 начали летать. Пролетело пять-шесть дронов, потом пришлось будить детей и прятаться в ванной. Это очень страшно! — рассказали жители станицы.
— Грохот было слышно в Новочеркасске, — добавили горожане. — Два «бабаха» сильных и штук 10 поменьше.
Беспилотники и ракету перехватили 22 декабря над Ростовской областью
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Как сообщала RostovGazeta, восемь беспилотников сбили в Азовском районе. А одну ракету перехватили над Миллерово. О результатах работы ПВО и РЭБ Юрий Слюсарь рассказал до 07:00 мск.

Однако звуки, похожие на взрывы, слышали и после этого.

— Стекла во всем доме задребезжали в Шахтах, — написали горожане около 08.10 мск.
— В Каменске проснулась из-за сильного «бабаха», их было три! — добавили жители других муниципалитетов. — Дом ходуном ходит!
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