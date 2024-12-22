Путь из Ростова-на-Дону в Крым сократился до пяти часов

Posted 22 декабря, 17:06
Published 22 декабря, 17:06
Modified 22 декабря, 17:06
Updated 22 декабря, 17:06
Сообщается, торжественное открытие автомагистрали А-289 произошло 22 декабря. Этот участок дороги соединит Краснодар с Крымским мостом. Магистраль идет в обход почти всех населённых пунктов, через которые раньше водителям пришлось проезжать. Ее протяженность — 120 километров.
«Ещё один новый объект — это 120-километровый скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае. Он соединит трассы „Дон“ и „Таврида“. Таким образом, будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение…», — заявил Владимир Путин.
Что касается времени, то раньше дорога от Краснодара до Крымского моста занимала у водителей почти шесть часов, а от Ростова, соответственно, — девять. Теперь путь значительно сократился: ростовчане смогут попасть в Крым в среднем всего за пять часов.