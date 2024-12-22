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Posted 22 декабря, 17:06

Published 22 декабря, 17:06

Modified 22 декабря, 17:06

Updated 22 декабря, 17:06

Путь из Ростова-на-Дону в Крым сократился до пяти часов

Путь из Ростова-на-Дону в Крым сократился до пяти часов

22 декабря 2024, 17:06
Фото: 1MI. Путь из Ростова-на-Дону в Крым сократился до пяти часов
Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия дорожных объектов в различных регионах страны. Одним из них стала магистраль А-289, благодаря которой из Ростова в Крым можно будет доехать за пять часов. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

Сообщается, торжественное открытие автомагистрали А-289 произошло 22 декабря. Этот участок дороги соединит Краснодар с Крымским мостом. Магистраль идет в обход почти всех населённых пунктов, через которые раньше водителям пришлось проезжать. Ее протяженность — 120 километров.

«Ещё один новый объект — это 120-километровый скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае. Он соединит трассы „Дон“ и „Таврида“. Таким образом, будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение…», — заявил Владимир Путин.

Что касается времени, то раньше дорога от Краснодара до Крымского моста занимала у водителей почти шесть часов, а от Ростова, соответственно, — девять. Теперь путь значительно сократился: ростовчане смогут попасть в Крым в среднем всего за пять часов.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Дорога#Транспорт#Крымский мост#Крым#Владимир Путин#Ростов#Трасса
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