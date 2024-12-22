Рыбак из Ростова назвал секретное место, где можно поймать очень много окуней

Мужчина сообщает, что окуней в этом месте ловить легко, она отлично клюет на рачков. Кроме того, пользователь поделился, что рыбалка получилась очень продуктивная и комфортная. Во время ловли рыбы рядом с ним не было никого из рыбаков. Пользователь также отметил чистый берег и «идиллию с природой и любимым занятием».