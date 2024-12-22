Рыбак из Ростова назвал секретное место, где можно поймать очень много окуней

Posted 22 декабря, 08:36
Published 22 декабря, 08:36
Modified 22 декабря, 08:42
Updated 22 декабря, 08:42
Мужчина сообщает, что окуней в этом месте ловить легко, она отлично клюет на рачков. Кроме того, пользователь поделился, что рыбалка получилась очень продуктивная и комфортная. Во время ловли рыбы рядом с ним не было никого из рыбаков. Пользователь также отметил чистый берег и «идиллию с природой и любимым занятием».
«Ловить — не переловить», — делится пользователь паблика.
В комментариях под постом другие рыбаки поинтересовались, что же это за место. Житель Ростовской области поделился, что продуктивный улов произошел у него в каналах вблизи Азова.
Кроме того, мужчина раскрыл и другие локации, где можно поймать много рыбы.
«Недавно ловил саргана в Черном море… Форель поймал в реке Сочи… Окуня ловил пару недель тому назад под Старочеркасском, судак в Обуховке попадался», — поделился рыбак.
Ранее житель Ростовской области незаконно выловил в Таганрогском заливе рыбы более, чем на 3 миллиона рублей.