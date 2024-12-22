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Posted 22 декабря, 08:36

Published 22 декабря, 08:36

Modified 22 декабря, 08:42

Updated 22 декабря, 08:42

Рыбак из Ростова назвал секретное место, где можно поймать очень много окуней

Рыбак из Ростова назвал секретное место, где можно поймать очень много окуней

22 декабря 2024, 08:36
Фото: Алексей Максимов. vk.com/rybalka_v_rostove. Рыбак из Ростова назвал секретное место, где можно поймать очень много окуней
В паблике, посвященному любителям рыбалки из Ростовской области, 10 декабря один из пользователей опубликовал пост о своем успешном улове. В комментариях он рассказал о локации, где можно поймать много окуней.

Мужчина сообщает, что окуней в этом месте ловить легко, она отлично клюет на рачков. Кроме того, пользователь поделился, что рыбалка получилась очень продуктивная и комфортная. Во время ловли рыбы рядом с ним не было никого из рыбаков. Пользователь также отметил чистый берег и «идиллию с природой и любимым занятием».

«Ловить — не переловить», — делится пользователь паблика.

Паблик ВКонтакте «Рыбалка в Ростове»Паблик ВКонтакте «Рыбалка в Ростове»
Паблик ВКонтакте «Рыбалка в Ростове».
Фото: https://vk.com/rybalka_v_rostove

В комментариях под постом другие рыбаки поинтересовались, что же это за место. Житель Ростовской области поделился, что продуктивный улов произошел у него в каналах вблизи Азова.

Кроме того, мужчина раскрыл и другие локации, где можно поймать много рыбы.

«Недавно ловил саргана в Черном море… Форель поймал в реке Сочи… Окуня ловил пару недель тому назад под Старочеркасском, судак в Обуховке попадался», — поделился рыбак.

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#Милана Белкина#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Рыба#Рыбалка#Рыбак
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