Селедка под шубой резко подорожала в Ростовской области к Новому году

Лук вырос в цене до 7 рублей за одну штучку (47 рублей — за кило, когда было 34), а картошка — до 14 рублей (58 рублей за кило, а было — 29). Упаковка майонеза в магазине стоит теперь около 100 рублей (в 2023-м — 90 рублей). Если брать обычную сельдь, ее цена составит 126 рублей за 400 граммов или 227 рублей за филе (316 и 568 рублей за кило соответственно). В прошлом году на нее можно было потратить всего 112 или 202 рубля (за кило — 281 и 506 рублей).