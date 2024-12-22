Селедка под шубой резко подорожала в Ростовской области к Новому году

Posted 22 декабря, 16:50
Published 22 декабря, 16:50
Modified 22 декабря, 16:50
Updated 22 декабря, 16:50
Для приготовления по классическому рецепту нужны:
В конце 2023 года, по данным Ростовстата, нужное количество свеклы обошлось бы в 17 рублей (35 — за кило), а теперь — 24 рубля (48 — а кило). Морковь продавали по 12 рублей (40 — за килограмм), когда теперь — по 14 (47 — за кило).
Поштучно яйца обычно нельзя купить, поэтому посчитаем сразу десяток: 142 рубля — раньше и 114 — теперь. Дело в том, что к концу 2023 года стоимость яиц взлетела в несколько раз, в некоторых магазинах стоимость достигла 200 рублей. Затем цены урегулировали, и по сравнению с тем периодом этот продукт подешевел в среднем на 28 рублей.
Лук вырос в цене до 7 рублей за одну штучку (47 рублей — за кило, когда было 34), а картошка — до 14 рублей (58 рублей за кило, а было — 29). Упаковка майонеза в магазине стоит теперь около 100 рублей (в 2023-м — 90 рублей). Если брать обычную сельдь, ее цена составит 126 рублей за 400 граммов или 227 рублей за филе (316 и 568 рублей за кило соответственно). В прошлом году на нее можно было потратить всего 112 или 202 рубля (за кило — 281 и 506 рублей).
Общая стоимость, в зависимости от селедки, составляет сейчас от 399 до 500 рублей. Это на 24 рубля больше (или на 5%), чем год назад — тогда селедка под шубой обходилась максимум в 476 рублей.
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