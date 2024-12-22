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Posted 22 декабря, 16:50

Published 22 декабря, 16:50

Modified 22 декабря, 16:50

Updated 22 декабря, 16:50

Цена на селедку под шубой выросла на 20 рублей в Ростовской области

Селедка под шубой резко подорожала в Ростовской области к Новому году

22 декабря 2024, 16:50
Фото: rostovgazeta.ru. Цена на селедку под шубой выросла на 20 рублей в Ростовской области
Одним из традиционных новогодних блюд остается селедка под шубой. За год цены на продукты в Ростовской области заметно выросли, что отразилось и на себестоимости этого салата. Что именно из ингредиентов подорожало и во сколько теперь обойдется праздничная селедка, читайте в материале RostovGazeta.

Для приготовления по классическому рецепту нужны:

  • свекла — 2 штуки (500 граммов);
  • морковь — 2 штуки (300 граммов);
  • лук — 1 штука (150 граммов);
  • картофель — 2 штуки (240 граммов);
  • яйца — 4 штуки;
  • сельдь — 400 граммов;
  • майонез по вкусу.

В конце 2023 года, по данным Ростовстата, нужное количество свеклы обошлось бы в 17 рублей (35 — за кило), а теперь — 24 рубля (48 — а кило). Морковь продавали по 12 рублей (40 — за килограмм), когда теперь — по 14 (47 — за кило).

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Поштучно яйца обычно нельзя купить, поэтому посчитаем сразу десяток: 142 рубля — раньше и 114 — теперь. Дело в том, что к концу 2023 года стоимость яиц взлетела в несколько раз, в некоторых магазинах стоимость достигла 200 рублей. Затем цены урегулировали, и по сравнению с тем периодом этот продукт подешевел в среднем на 28 рублей.

Лук вырос в цене до 7 рублей за одну штучку (47 рублей — за кило, когда было 34), а картошка — до 14 рублей (58 рублей за кило, а было — 29). Упаковка майонеза в магазине стоит теперь около 100 рублей (в 2023-м — 90 рублей). Если брать обычную сельдь, ее цена составит 126 рублей за 400 граммов или 227 рублей за филе (316 и 568 рублей за кило соответственно). В прошлом году на нее можно было потратить всего 112 или 202 рубля (за кило — 281 и 506 рублей).

Общая стоимость, в зависимости от селедки, составляет сейчас от 399 до 500 рублей. Это на 24 рубля больше (или на 5%), чем год назад — тогда селедка под шубой обходилась максимум в 476 рублей.

Ранее RostovGazeta сообщала, сколько предстоит потратить денег на новогодний стол жителям Ростовской области.

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