Шлейф кометы Туттля увидят жители Ростовской области до Нового года

Самым зрелищным потоком были Геминиды, которые длились с 4 по 17 декабря (по другим данным — до 20-го) с пиком активности 15 декабря. Однако в этом году увидеть их помешала Луна, находившаяся в фазе, близкой к полнолунию. Если бы не спутник, можно было увидеть до 120 «падающих звезд» в час. Это больше, чем при более известных августовских Персеидах в августе. Этот поток мог похвастаться всего 80-100 метеорами в час.