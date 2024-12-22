Шлейф кометы Туттля увидят жители Ростовской области до Нового года

Posted 22 декабря, 11:24
Published 22 декабря, 11:24
Modified 22 декабря, 11:24
Updated 22 декабря, 11:24
Метеорный поток Урсиды начал проявлять свою активность 17 декабря. Увидеть, как в атмосфере Земли сгорают частицы шлейфа кометы Туттля (8P/Tuttle). Последний раз она достигала своего перигелия (прим. — ближайшая к Солнцу точка орбиты) в августе 2021 года. В следующий раз комета приблизится к Земле в апреле 2035 года.
Звездопад будет продолжаться до 26 декабря, но больше всего метеоров можно увидеть 21 числа. В среднем каждый час ожидается около 10-15 «падающих звезд» на ночном небе.
Радиант потока находится в незаходящем созвездии Малой Медведицы, поэтому активность Урсид продолжается в любое время — от заката до рассвета. Но насладиться впечатляющим зрелищем с полуночные и предутренние часы не удастся. В это время наблюдениям помешает Луна, находящаяся в фазе последней четверти (почти полная).
— Смотреть поток лучше вечером, от захода Солнца и примерно до 22 часов вечера. Разумеется, для наблюдений требуется безоблачное небо — именно это может стать ограничивающим фактором для жителей Ростовской области, — предупредил Николай Дёмин. — По прогнозам синоптиков вторая половина декабря ожидается пасмурной и дождливой.
Интересной особенностью этого потока являются внезапные и непредсказуемые вспышки активности. Они связаны с тем, что комета Туттля оставила неравномерный пылевой шлейф. Например, в 1945 году наблюдались очень мощные всплески активности: в час можно было увидеть до 170 метеоров. А в 1986 году — порядка 130 метеоров в час.
— В то же время с 1954 по 1967 год отмечался длительный период рекордно низкой активности потока, когда за час можно было пронаблюдать не более 2-3 метеоров, — рассказал ростовский астроном. — По данным Исследовательского центр Эймса NASA, эта аномалия была связана с сильным гравитационным возмущением от Юпитера в период с 1948 по 1960 год, которое приводило к рассеиванию пылевого шлейфа кометы.
Один из мощных метеорных потоков начнется 28 декабря (спустя два дня после потока Урсиды) и продолжится в следующем году — до 7 января. Пик активности приходится на ночь 4 января. В это время должно быть больше всего «падающих звезд».
— Активность потока в момент максимума непостоянна и изменяется год от года. как правило, она составляет от 40 до 120 метеоров в час, а в отдельные годы наблюдаются всплески до 200 метеоров в час, — добавил ученый. — Квадрантиды отличаются большим количеством слабых метеоров и характеризуются средней наблюдательной скоростью около 40 километров в секунду.
Наблюдать этот звездопад можно со всей территории России. Для этого нужна только ясная безоблачная погода, открытый горизонт и отсутствие засветки от городских огней. Поэтому лучше всего уехать из крупных населенных пунктов хотя бы на 40 километров. Для ростовчан хорошим вариантом будет Кагальницкий или Неклиновский районы.
— Радиант потока находится в созвездии Волопаса, что делает вторую половину ночи и раннее утро оптимальным временем для наблюдения этого метеорного потока, — объяснил Николай Дёмин. — В этот раз условия для наблюдения потока будут особенно благоприятными — весь период видимости Луна будет находиться в фазе, близкой к новолунию и не помешает наблюдению.
Самым зрелищным потоком были Геминиды, которые длились с 4 по 17 декабря (по другим данным — до 20-го) с пиком активности 15 декабря. Однако в этом году увидеть их помешала Луна, находившаяся в фазе, близкой к полнолунию. Если бы не спутник, можно было увидеть до 120 «падающих звезд» в час. Это больше, чем при более известных августовских Персеидах в августе. Этот поток мог похвастаться всего 80-100 метеорами в час.
В отличие от многих других потоков Геминиды летят не навстречу Земле, а догоняют ее. Поэтому скорость метеоров невысокая — около 35 километров в секунду. Во время других звездопадов вспышки на небе пролетают в диапазоне от 50 до 72 километров в секунду.