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Posted 22 декабря, 12:12

Published 22 декабря, 12:12

Modified 22 декабря, 12:12

Updated 22 декабря, 12:12

Штраф до 400 тысяч рублей грозит жителям в Ростове за запуск фейерверков

Штраф до 400 тысяч рублей грозит жителям в Ростове за запуск фейерверков

22 декабря 2024, 12:12
Фото: 1MI. Штраф до 400 тысяч рублей грозит жителям в Ростове за запуск фейерверков
За нарушение указа врио губернатора о запуске фейерверков жителям Ростовской области грозят штрафы от 3 до 400 тысяч рублей. Информацию об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.

Напомним, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь продлил запрет на использование фейерверков в регионе. Он будет действовать до 1 декабря 2025 года.

В связи с этим МЧС Ростовской области рассказало, что гражданам, которые запустят фейерверки в данный период, грозит выплата штрафа от трех до пяти тысяч рублей.

Штраф для должностных лиц составляет от 20 до 40 тысяч. Наибольший размер штрафа установили для юридических лиц. Так, в случае нарушения запрета они должны будут выплатить вплоть до 400 тысяч рублей.

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В МЧС также напомнили, что в качестве альтернативы можно запускать хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС#Пиротехника#Фейерверки#Запрет#Штрафы#Нарушение#Юрий Слюсарь
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