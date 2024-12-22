Штраф до 400 тысяч рублей грозит жителям в Ростове за запуск фейерверков

Posted 22 декабря, 12:12
Published 22 декабря, 12:12
Modified 22 декабря, 12:12
Updated 22 декабря, 12:12
Напомним, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь продлил запрет на использование фейерверков в регионе. Он будет действовать до 1 декабря 2025 года.
В связи с этим МЧС Ростовской области рассказало, что гражданам, которые запустят фейерверки в данный период, грозит выплата штрафа от трех до пяти тысяч рублей.
Штраф для должностных лиц составляет от 20 до 40 тысяч. Наибольший размер штрафа установили для юридических лиц. Так, в случае нарушения запрета они должны будут выплатить вплоть до 400 тысяч рублей.
В МЧС также напомнили, что в качестве альтернативы можно запускать хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.