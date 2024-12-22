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Posted 22 декабря, 18:15

Published 22 декабря, 18:15

Modified 22 декабря, 18:15

Updated 22 декабря, 18:15

В Ростовской области установят домофоны, пускающие в укрытия без ключей

В Ростовской области установят домофоны, пускающие в укрытия без ключей

22 декабря 2024, 18:15
Фото: 1MI. В Ростовской области установят домофоны, пускающие в укрытия без ключей
В Таганроге планируют установить в домах домофоны, которые будут впускать жильцов по системе распознания лиц. Об этом пилотном проекте заявила глава города Светлана Камбулова в ходе брифинга.

Глава города заявила, что благодаря новым «умным» домофонам не нужно будет искать ключи, чтобы открыть дверь в подъезд: жильцы дома и их гости смогут попасть внутрь по системе сканирования лиц.

Кроме того, такие домофоны будут автоматически открывать двери в бомбоубежища. Также, по словам Камбуловой, благодаря данному проекту граждане смогут получать уведомление при угрозе атаки БПЛА или ракет.

В Таганроге на квитанциях за ЖКУ будут печатать список убежищ
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Ранее во время ракетной атаки в Таганроге бомбоубежища оказались закрыты на ключ. Людям пришлось бегать по улицам, чтобы найти открытое укрытие.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Таганрог#Бомбоубежища#БПЛА#Убежища#Укрытия#Светлана Камбулова#Подъезд
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