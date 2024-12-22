В Ростовской области установят домофоны, пускающие в укрытия без ключей

Posted 22 декабря, 18:15
Published 22 декабря, 18:15
Modified 22 декабря, 18:15
Updated 22 декабря, 18:15
Глава города заявила, что благодаря новым «умным» домофонам не нужно будет искать ключи, чтобы открыть дверь в подъезд: жильцы дома и их гости смогут попасть внутрь по системе сканирования лиц.
Кроме того, такие домофоны будут автоматически открывать двери в бомбоубежища. Также, по словам Камбуловой, благодаря данному проекту граждане смогут получать уведомление при угрозе атаки БПЛА или ракет.
Ранее во время ракетной атаки в Таганроге бомбоубежища оказались закрыты на ключ. Людям пришлось бегать по улицам, чтобы найти открытое укрытие.