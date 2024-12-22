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Posted 22 декабря, 15:44

Published 22 декабря, 15:44

Modified 22 декабря, 15:44

Updated 22 декабря, 15:44

В страшном лобовом ДТП на выезде из Шахт погиб 18-летний парень

В страшном лобовом ДТП на выезде из Шахт погиб 18-летний парень

22 декабря 2024, 15:44
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. В страшном лобовом ДТП на выезде из Шахт погиб 18-летний парень
Стали известны подробности аварии с двумя легковушками под Шахтами, которая произошла 22 декабря. Подробную информацию сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Инцидент произошел примерно в 14.00 мск на Дачной улице. Сообщается, что 18-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения. В это время ему навстречу ехал автомобиль ВАЗ-2110, которым управлял 20-летний парень.

Произошло столкновение, из-за которого обе машины превратились в груды металла. К сожалению, водитель ВАЗ-2114 скончался на месте. 20-летнего владельца ВАЗ-2110 увезли на машине скорой помощи.

В данный момент полицейские устанавливают все детали аварии.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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Ранее в Ростовской области лихач на грузовике выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку, в которой находились мужчина и его несовершеннолетний сын.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Шахты#Транспорт#Авария#Госавтоинспекция#Происшествия
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