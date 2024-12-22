В страшном лобовом ДТП на выезде из Шахт погиб 18-летний парень

Posted 22 декабря, 15:44
Published 22 декабря, 15:44
Modified 22 декабря, 15:44
Updated 22 декабря, 15:44
Инцидент произошел примерно в 14.00 мск на Дачной улице. Сообщается, что 18-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения. В это время ему навстречу ехал автомобиль ВАЗ-2110, которым управлял 20-летний парень.
Произошло столкновение, из-за которого обе машины превратились в груды металла. К сожалению, водитель ВАЗ-2114 скончался на месте. 20-летнего владельца ВАЗ-2110 увезли на машине скорой помощи.
В данный момент полицейские устанавливают все детали аварии.
Ранее в Ростовской области лихач на грузовике выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку, в которой находились мужчина и его несовершеннолетний сын.