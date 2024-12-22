Владельцев экологичных авто могут освободить от налога в Ростовской области

Слюсарь предложил внести изменения в областной закон о региональных налогах. Так, в Ростовской области могут продлить официальное освобождение от транспортного налога для владельцев авто, которые двигаются на газомоторном топливе. Оно считается более экологически чистым, а значит наносит меньше вреда окружающей среде.