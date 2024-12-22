rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря, 10:30

Published 22 декабря, 10:30

Modified 22 декабря, 10:30

Updated 22 декабря, 10:30

Владельцев экологичных авто могут освободить от налога в Ростовской области

Владельцев экологичных авто могут освободить от налога в Ростовской области

22 декабря 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney. Владельцев экологичных авто могут освободить от налога в Ростовской области
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил продлить полное освобождение от транспортного налога владельцев экологичных автомобилей. Информация опубликована на портале правительства региона.

Слюсарь предложил внести изменения в областной закон о региональных налогах. Так, в Ростовской области могут продлить официальное освобождение от транспортного налога для владельцев авто, которые двигаются на газомоторном топливе. Оно считается более экологически чистым, а значит наносит меньше вреда окружающей среде.

Освобождение от налога также распространяется на электрокары. При этом владельцы «гибридных» авто смогут вносить только 50% обязательного платежа. Льготу могут продлить до конца 2030 года включительно. Это позволит простимулировать переход дончан на экологичные авто.

До весны продлили ограничение движения авто по Красноармейской в Ростове
Узнать подробнее

Добавим, что к газомоторному топливу относится сжиженный нефтяной газ (СНГ), сжатый и сжиженный природный газ (КПГ), (СПГ).

Ранее стало известно, что с 1 января в Ростове-на-Дону ужесточат штрафы для водителей автомобилей.

Читайте также:
Росстат назвал новые цены на топливо в Ростовской области. Какой бензин подорожал?На общественный транспорт в Ростовской области выделят 7,6 млрд рублейСлюсарь потребовал нестандартных решений транспортных проблем в Ростове
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Экология#Транспорт#Топливо#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобили#Транспортный налог#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика