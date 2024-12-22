Владельцев экологичных авто могут освободить от налога в Ростовской области

Posted 22 декабря, 10:30
Published 22 декабря, 10:30
Modified 22 декабря, 10:30
Updated 22 декабря, 10:30
Слюсарь предложил внести изменения в областной закон о региональных налогах. Так, в Ростовской области могут продлить официальное освобождение от транспортного налога для владельцев авто, которые двигаются на газомоторном топливе. Оно считается более экологически чистым, а значит наносит меньше вреда окружающей среде.
Освобождение от налога также распространяется на электрокары. При этом владельцы «гибридных» авто смогут вносить только 50% обязательного платежа. Льготу могут продлить до конца 2030 года включительно. Это позволит простимулировать переход дончан на экологичные авто.
Добавим, что к газомоторному топливу относится сжиженный нефтяной газ (СНГ), сжатый и сжиженный природный газ (КПГ), (СПГ).
Ранее стало известно, что с 1 января в Ростове-на-Дону ужесточат штрафы для водителей автомобилей.