Власти объяснили, как гуманитарный груз оказался на свалке в Ростовской области

Posted 22 декабря, 13:00
Published 22 декабря, 13:00
Modified 22 декабря, 13:02
Updated 22 декабря, 13:02
Напомним, что в соцмедиа 21 декабря появилась информация о том, что в Пролетарске местные жители обнаружили свалку коробок с гумпомощью для военных.
Глава Песчанокопского района Игорь Апольский сообщил подробности инцидента. Оказалось, что в конце ноября 2024 года в волонтерский штаб обратился местный житель, который служит в Пролетарске. Он попросил помощи в виде продуктов, воды и бытовых вещей.
На это откликнулись местные жители и различные организации Песчанокопского района. Волонтеры упаковали и подписали товары, после чего бойцы забрали их.
Выяснилось, что в период с 19 по 20 декабря в военной части должна была пройти проверка. Опасаясь, что из-за гуманитарного груза им будет вынесено замечание, бойцы вывезли его на окраину города.
«В связи с произошедшим инцидентом, примем ряд мер, по недопущению подобных фактов в будущем», — написал он.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одном из магазинов Нижнего Новгорода продавали гуманитарную помощь, отправленную из Ростовской области в зону СВО.