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Posted 22 декабря, 13:00

Published 22 декабря, 13:00

Modified 22 декабря, 13:02

Updated 22 декабря, 13:02

Власти объяснили, как гуманитарный груз оказался на свалке в Ростовской области

Власти объяснили, как гуманитарный груз оказался на свалке в Ростовской области

22 декабря 2024, 13:00
Фото: 1MI.
Глава администрации Песчанокопского района Ростовской области Игорь Апольский прокомментировал инцидент со свалкой из гумпомощи для бойцов СВО. По его словам, военные сами вывезли вещи за город.

Напомним, что в соцмедиа 21 декабря появилась информация о том, что в Пролетарске местные жители обнаружили свалку коробок с гумпомощью для военных.

Глава Песчанокопского района Игорь Апольский сообщил подробности инцидента. Оказалось, что в конце ноября 2024 года в волонтерский штаб обратился местный житель, который служит в Пролетарске. Он попросил помощи в виде продуктов, воды и бытовых вещей.

На это откликнулись местные жители и различные организации Песчанокопского района. Волонтеры упаковали и подписали товары, после чего бойцы забрали их.

Выяснилось, что в период с 19 по 20 декабря в военной части должна была пройти проверка. Опасаясь, что из-за гуманитарного груза им будет вынесено замечание, бойцы вывезли его на окраину города.

«В связи с произошедшим инцидентом, примем ряд мер, по недопущению подобных фактов в будущем», — написал он.

В магазине Нижнего Новгорода продавали гумпомощь для бойцов СВО из Новошахтинска
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Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одном из магазинов Нижнего Новгорода продавали гуманитарную помощь, отправленную из Ростовской области в зону СВО.

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