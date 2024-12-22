Вместо снега и мороза: аномальное тепло придет в Ростовскую область

Posted 22 декабря, 07:40
Published 22 декабря, 07:40
Modified 22 декабря, 07:42
Updated 22 декабря, 07:42
В некоторых районах региона обещают осадки с 23 числа. Ночью и утром Ростовскую область накроет туман. Вероятно, он появится из-за перепада температуры. Ночью столбик термометра будет опускаться до 0, а днем воздух прогреется до +7 градусов. В южной части (Сальский, Песчанокопский районы) потеплеет даже до +10.
Аналогичная погода будет и на следующий день, 24 декабря. Правда в эту дату ночная температура опустится еще ниже — до -2 градусов. Скорее всего, такое похолодание ожидается не везде, только в северных районах (Чертковский, Верхнедонской).
В донской столице тоже обещают осадки, но только 23 декабря. На следующий день будет только туман. Температура воздуха составит около +6…+8 градусов днем и от +1 до +3 — ночью.
Ранее RostovGazeta сообщала, какую погоду ждать на Дону в конце декабря.