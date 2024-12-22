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Posted 22 декабря, 07:40

Published 22 декабря, 07:40

Modified 22 декабря, 07:42

Updated 22 декабря, 07:42

Густой туман и дожди накроют Ростовскую область в ближайшие сутки

Вместо снега и мороза: аномальное тепло придет в Ростовскую область

22 декабря 2024, 07:40
Фото: 1MI. Густой туман и дожди накроют Ростовскую область в ближайшие сутки

Аномальное тепло до +10 градусов придет в Ростовскую область

В Ростовской области ожидаются дожди в ближайшие несколько дней. Информация о прогнозе погоды с 23 по 24 декабря опубликована на сайте Северо-Кавказского УГМС.

В некоторых районах региона обещают осадки с 23 числа. Ночью и утром Ростовскую область накроет туман. Вероятно, он появится из-за перепада температуры. Ночью столбик термометра будет опускаться до 0, а днем воздух прогреется до +7 градусов. В южной части (Сальский, Песчанокопский районы) потеплеет даже до +10.

После снегопада Ростовскую область накроют дожди
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Аналогичная погода будет и на следующий день, 24 декабря. Правда в эту дату ночная температура опустится еще ниже — до -2 градусов. Скорее всего, такое похолодание ожидается не везде, только в северных районах (Чертковский, Верхнедонской).

В донской столице тоже обещают осадки, но только 23 декабря. На следующий день будет только туман. Температура воздуха составит около +6…+8 градусов днем и от +1 до +3 — ночью.

Ранее RostovGazeta сообщала, какую погоду ждать на Дону в конце декабря.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Осадки#Дожди#Температура#Туман#Северо-Кавказское УГМС
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