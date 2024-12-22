Юрий Слюсарь назвал города в Ростовской области, которые атаковали БПЛА и ракета

Posted 22 декабря, 05:59
Published 22 декабря, 05:59
Modified 22 декабря, 06:57
Updated 22 декабря, 06:57
Звуки взрывов местные жители слышали в течение ночи. Как выяснилось позже, силами ПВО и РЭБ уничтожили украинские беспилотники и одну ракету.
Всего насчитали восемь дронов. Каждый из них удалось сбить. По информации врио губернатора, их перехватили в Азовском районе. А ракету уничтожили поблизости с городом Миллерово.
Предварительно, в результате ночной атаки никто не пострадал. О разрушениях на земле информация уточняется.
О результатах работы ПВО Юрий Слюсарь заявил около 07.00 мск. Однако по словам местных жителей, в это время продолжали раздаваться звуки, похожие на взрывы. Вероятно, к тому моменту засекли еще воздушные цели.
— Слышали «бабах», — пишут в комментариях врио губернатора после 07.40 мск. — В Новочеркасске сейчас опять что-то жахнуло.
— В Каменске проснулась из-за сильного «бабаха», их было три! — добавляют жители других муниципалитетов. — Дом ходуном ходит!