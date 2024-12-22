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Posted 22 декабря, 05:59

Published 22 декабря, 05:59

Modified 22 декабря, 06:57

Updated 22 декабря, 06:57

Ночную комбинированную атаку отразили над Миллерово и Азовским районом

Юрий Слюсарь назвал города в Ростовской области, которые атаковали БПЛА и ракета

22 декабря 2024, 05:59
Фото: Минобороны РФ. Ночную комбинированную атаку отразили над Миллерово и Азовским районом

Ночную комбинированную атаку отразили над Миллерово и Азовским районом

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, над какими муниципалитетами удалось перехватить ракету и беспилотники. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале утром 22 декабря.

Звуки взрывов местные жители слышали в течение ночи. Как выяснилось позже, силами ПВО и РЭБ уничтожили украинские беспилотники и одну ракету.

Всего насчитали восемь дронов. Каждый из них удалось сбить. По информации врио губернатора, их перехватили в Азовском районе. А ракету уничтожили поблизости с городом Миллерово.

Предварительно, в результате ночной атаки никто не пострадал. О разрушениях на земле информация уточняется.

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О результатах работы ПВО Юрий Слюсарь заявил около 07.00 мск. Однако по словам местных жителей, в это время продолжали раздаваться звуки, похожие на взрывы. Вероятно, к тому моменту засекли еще воздушные цели.

— Слышали «бабах», — пишут в комментариях врио губернатора после 07.40 мск. — В Новочеркасске сейчас опять что-то жахнуло.
— В Каменске проснулась из-за сильного «бабаха», их было три! — добавляют жители других муниципалитетов. — Дом ходуном ходит!
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Азовский район#ПВО#Миллерово#Взрывы#Ракета#Каменск#Дроны#Наводнение#Юрий Слюсарь
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