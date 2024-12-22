Заммэра Москвы сообщил о реорганизации ещё двух участков в центре по программе КРТ

Posted 22 декабря, 09:55
Published 22 декабря, 09:55
Modified 22 декабря, 09:55
Updated 22 декабря, 09:55
Владимир Ефимов рассказал о создании современного пространства с жильем и общественно-деловыми объектами в Пресненском районе по адресу: Большая Декабрьская улица, владения 3/1, 11, в рамках реализации программы КРТ. В проект инвестируют 35,4 миллиарда рублей, при этом предполагается, что ежегодный бюджетный эффект будет составлять 347,5 миллиона рублей. Благодаря этому в городе появится свыше 800 новых рабочих мест, пишет mos.ru.
Территории, отведенные под реорганизацию, расположены в Центральном административном округе Москвы, рядом со станцией метро «Улица 1905 года».
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сказал, что на Большой Декабрьской улице возведут 75,2 тысячи квадратных метров разной недвижимости. Речь идет в первую очередь о жилых домах суммарной площадью около 55 тысяч квадратных метров. Помимо этого, будут построены объекты общественно-делового и коммунального назначения общей площадью 20,3 тысячи квадратных метров. Среди объектов общественно-деловой недвижимости — здания для районного отдела полиции и подстанции скорой помощи, а также различные магазины, заведения общепита и прочие организации, которые будут оказывать услуги населению.
По программе комплексного развития территорий в городе строятся многофункциональные кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков прокладываются дороги, возводится современное жилье с сопутствующими объектами социальной инфраструктуры. На сегодняшний день в Москве на разных этапах разработки и реализации находятся 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Данная деятельность идет в рамках поручения мэра столицы Сергея Собянина.