Заммэра Москвы сообщил о реорганизации ещё двух участков в центре по программе КРТ

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сказал, что на Большой Декабрьской улице возведут 75,2 тысячи квадратных метров разной недвижимости. Речь идет в первую очередь о жилых домах суммарной площадью около 55 тысяч квадратных метров. Помимо этого, будут построены объекты общественно-делового и коммунального назначения общей площадью 20,3 тысячи квадратных метров. Среди объектов общественно-деловой недвижимости — здания для районного отдела полиции и подстанции скорой помощи, а также различные магазины, заведения общепита и прочие организации, которые будут оказывать услуги населению.