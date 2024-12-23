Брюс Уиллис и британская королева: почем продают автографы знаменитостей в Ростове

Posted 23 декабря, 05:10
Published 23 декабря, 05:10
Modified 23 декабря, 05:10
Updated 23 декабря, 05:10
На сайте объявлений жители Ростовской области выставляют на продажу письма, вещи и фотографии знаменитостей с их автографами.
Так, за 80 тысяч рублей ростовчанин предлагает приобрести автограф британской королевы Виктории на офицерском патенте, выданном в 1885 году.
«Документ нa гербовой бумагe скреплен большой королевской печатью и подписан королевой Викторией и Вильямом Генри Смитом — нa тот момент военным государственным секретарем», — пишет пользователь сайта.
За 50 тысяч рублей в Ростове продается автограф Криштиану Роналду на футбольном мячe. Предмет находится в стеклянном кубe с деревянной окантовкой. Продавец сообщает, что мяч он приобрел в Португалии, в музее Роналду. Кроме того, ростовчанин готов предоставить покупателю сертификат подлинности автографа.
За три тысяч рублей житель донской столицы готов продать автограф Юрия Шатунова. В описании к объявлению сказано, что он был получен 26 января 2022 года, когда солист группы «Ласковый май» выступал c концертом в Ростовe. Пользователь сайта также прикрепил фотографию с мероприятия.
Более трех тысяч рублей таганроженка просит за письмо Владимира Жириновского с его рукотворным автографом. Как сообщает жительница Ростовской области, он был получен в результате переписки с политиком в 2015 году. В самом письме Жириновский ответил на предложение таганроженки и заверил, что оно будет рассмотрено на заседании партии.
Фотографию американского актера Брюса Уиллиса с его автографом пользователь сайта объявлений из Ростова-на-Дону продает 50 тысяч рублей.
«Запакую и отправлю хоть на Луну», — пишет ростовчанин.
Ранее стало известно, на этом же сайте появилось объявление о продаже новогодних игрушек за полтора миллиона рублей.