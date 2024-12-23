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Posted 23 декабря, 05:10

Published 23 декабря, 05:10

Modified 23 декабря, 05:10

Updated 23 декабря, 05:10

Брюс Уиллис и британская королева: почем продают автографы знаменитостей в Ростове

Брюс Уиллис и британская королева: почем продают автографы знаменитостей в Ростове

23 декабря 2024, 05:10
Фото: Шедеврум. Брюс Уиллис и британская королева: почем продают автографы знаменитостей в Ростове

Фото «Крепкого орешка» с автографом продают в Ростове за 50 тысяч рублей

На популярном сайте объявлений жители Ростовской области продают автографы известных людей. Среди них — британская королева, Криштиану Роналду, Юрий Шатунов, Владимир Жириновский и Брюс Уиллис.

На сайте объявлений жители Ростовской области выставляют на продажу письма, вещи и фотографии знаменитостей с их автографами.

Так, за 80 тысяч рублей ростовчанин предлагает приобрести автограф британской королевы Виктории на офицерском патенте, выданном в 1885 году.

«Документ нa гербовой бумагe скреплен большой королевской печатью и подписан королевой Викторией и Вильямом Генри Смитом — нa тот момент военным государственным секретарем», — пишет пользователь сайта.
Автограф британской королевы Виктории на офицерском патентеАвтограф британской королевы Виктории на офицерском патенте
Автограф британской королевы Виктории на офицерском патенте. Фото: Авито

За 50 тысяч рублей в Ростове продается автограф Криштиану Роналду на футбольном мячe. Предмет находится в стеклянном кубe с деревянной окантовкой. Продавец сообщает, что мяч он приобрел в Португалии, в музее Роналду. Кроме того, ростовчанин готов предоставить покупателю сертификат подлинности автографа.

Автограф Криштиану Роналду на футбольном мячeАвтограф Криштиану Роналду на футбольном мячe
Автограф Криштиану Роналду на футбольном мячe. Фото: Авито

За три тысяч рублей житель донской столицы готов продать автограф Юрия Шатунова. В описании к объявлению сказано, что он был получен 26 января 2022 года, когда солист группы «Ласковый май» выступал c концертом в Ростовe. Пользователь сайта также прикрепил фотографию с мероприятия.

Автограф Юрия ШатуноваАвтограф Юрия Шатунова
Автограф Юрия Шатунова. Фото: Авито

Более трех тысяч рублей таганроженка просит за письмо Владимира Жириновского с его рукотворным автографом. Как сообщает жительница Ростовской области, он был получен в результате переписки с политиком в 2015 году. В самом письме Жириновский ответил на предложение таганроженки и заверил, что оно будет рассмотрено на заседании партии.

Письмо Владимира Жириновского с его автографомПисьмо Владимира Жириновского с его автографом
Письмо Владимира Жириновского с его автографом. Фото: Авито

Фотографию американского актера Брюса Уиллиса с его автографом пользователь сайта объявлений из Ростова-на-Дону продает 50 тысяч рублей.

«Запакую и отправлю хоть на Луну», — пишет ростовчанин.
Автограф Брюса УиллисаАвтограф Брюса Уиллиса
Автограф Брюса Уиллиса. Фото: Авито
В Ростове-на-Дону продают памятник архитектуры за 250 млн рублей
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Ранее стало известно, на этом же сайте появилось объявление о продаже новогодних игрушек за полтора миллиона рублей.

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