Брюс Уиллис и британская королева: почем продают автографы знаменитостей в Ростове

Более трех тысяч рублей таганроженка просит за письмо Владимира Жириновского с его рукотворным автографом. Как сообщает жительница Ростовской области, он был получен в результате переписки с политиком в 2015 году. В самом письме Жириновский ответил на предложение таганроженки и заверил, что оно будет рассмотрено на заседании партии.