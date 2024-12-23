«Даже сирену включали»: жители сообщают об оглушительном грохоте в Миллерово

В telegram-канале «Это Ростов новости» появились кадры, на которых слышно жуткий гром, который раскатисто удаляется. В комментариях горожане уточнили, что грохот начал раздаваться около 20.50 мск и с тех пор почти не прекращался. Один звук взрыва сменялся другим.