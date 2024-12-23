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Posted 23 декабря, 18:44

Published 23 декабря, 18:44

Modified 23 декабря, 18:54

Updated 23 декабря, 18:54

Жители сообщают об оглушительном грохоте в Миллерово

«Даже сирену включали»: жители сообщают об оглушительном грохоте в Миллерово

23 декабря 2024, 18:44
Фото: rostovgazeta.ru. Жители сообщают об оглушительном грохоте в Миллерово

Жители сообщают об оглушительном грохоте в Миллерово

В Ростовской области местные жители сняли на камеру звуки, похожие на взрывы. Грохот раздавался над городом Миллерово вечером 23 декабря.

В telegram-канале «Это Ростов новости» появились кадры, на которых слышно жуткий гром, который раскатисто удаляется. В комментариях горожане уточнили, что грохот начал раздаваться около 20.50 мск и с тех пор почти не прекращался. Один звук взрыва сменялся другим.

Видео: rostovgazeta.ru. Жители сообщают об оглушительном грохоте в Миллерово
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— Даже сирену включали и предупреждали, чтобы прятались в укрытия, — поделилась одна из местных жительниц.

К 21.30 мск стали появляться сообщения о том, что на улице все стихло.

Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что регион подвергся атаке беспилотников. В районе Миллерово сбили 8 БПЛА.

Ранее Ростовскую область атаковали ракетой и беспилотниками. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.

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