«Даже сирену включали»: жители сообщают об оглушительном грохоте в Миллерово

Posted 23 декабря, 18:44
Published 23 декабря, 18:44
Modified 23 декабря, 18:54
Updated 23 декабря, 18:54
В telegram-канале «Это Ростов новости» появились кадры, на которых слышно жуткий гром, который раскатисто удаляется. В комментариях горожане уточнили, что грохот начал раздаваться около 20.50 мск и с тех пор почти не прекращался. Один звук взрыва сменялся другим.
— Даже сирену включали и предупреждали, чтобы прятались в укрытия, — поделилась одна из местных жительниц.
К 21.30 мск стали появляться сообщения о том, что на улице все стихло.
Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что регион подвергся атаке беспилотников. В районе Миллерово сбили 8 БПЛА.
Ранее Ростовскую область атаковали ракетой и беспилотниками. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.