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Posted 23 декабря, 20:29

Published 23 декабря, 20:29

Modified 23 декабря, 20:32

Updated 23 декабря, 20:32

Заборы дребезжали: как жители Миллерово пережили атаку беспилотников

«Даже заборы дребезжали»: как жители Миллерово пережили атаку беспилотников

23 декабря 2024, 20:29
Фото: Изображение Midjourney. Заборы дребезжали: как жители Миллерово пережили атаку беспилотников
Вечером 23 декабря город Миллерово в Ростовской области попал под атаку беспилотников. Предварительно, за 40 минут военнослужащие уничтожили девять дронов над регионом. Местные жители делятся в соцсетях, как пережили этот период.

Оглушительный грохот в городской черте раздался около 20.50 мск. На протяжении получаса ПВО раз за разом выпускала ракеты, чтобы уничтожить воздушные цели. К 21.30 мск залпы прекратились, но некоторые люди остались напуганы.

— Я сразу спустился в подвал, — говорит один из местных жителей.
— Заборы дребезжали — настолько громкий звук шел от оружия, — добавляет женщина.
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— Расскажите, куда нам в Белой Калитве прятаться в случае опасности? МЧС не в курсе, — обратились к врио губернатора в комментариях. Вероятно, там столкнулись с проблемой укрытий.

Ранее подобные проблемы поднимали жители Таганрога, Шахт, Новошахтинска, Каменска и Новочеркасска. Люди говорили о том, что укрытия либо в ужасном состоянии, либо закрыты.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Миллерово#МЧС#Соцсети#Беспилотники#Безопасность#Укрытия#Жители#Атака
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