«Даже заборы дребезжали»: как жители Миллерово пережили атаку беспилотников

Posted 23 декабря, 20:29
Published 23 декабря, 20:29
Modified 23 декабря, 20:32
Updated 23 декабря, 20:32
Оглушительный грохот в городской черте раздался около 20.50 мск. На протяжении получаса ПВО раз за разом выпускала ракеты, чтобы уничтожить воздушные цели. К 21.30 мск залпы прекратились, но некоторые люди остались напуганы.
— Я сразу спустился в подвал, — говорит один из местных жителей.
— Заборы дребезжали — настолько громкий звук шел от оружия, — добавляет женщина.
— Расскажите, куда нам в Белой Калитве прятаться в случае опасности? МЧС не в курсе, — обратились к врио губернатора в комментариях. Вероятно, там столкнулись с проблемой укрытий.
Ранее подобные проблемы поднимали жители Таганрога, Шахт, Новошахтинска, Каменска и Новочеркасска. Люди говорили о том, что укрытия либо в ужасном состоянии, либо закрыты.