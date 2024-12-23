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Posted 23 декабря, 20:19

Published 23 декабря, 20:19

Modified 23 декабря, 20:21

Updated 23 декабря, 20:21

Минобороны сообщило о двух сбитых БПЛА в Ростовской области

Два вражеских беспилотника перехватили над Азовским морем

23 декабря 2024, 20:19
Фото: mil.ru. Минобороны сообщило о двух сбитых БПЛА в Ростовской области
Министерство обороны России сообщило о сбитых беспилотниках над акваторией Азовского моря. Сведения опубликованы в телеграм-канале ведомства.

В понедельник, 23 декабря, около 22.00 мск над акваторией Азовского моря системой противовоздушной обороны были уничтожены беспилотные летательные аппараты. Всего российские военные зафиксировали и ликвидировали два дрона.

Добавим, что информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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До этого глава Таганрога Светлана Камбулова объявила угрозу атаки БПЛА. В городе начали реветь сирены, а горожан попросили найти ближайшие укрытия и спрятаться там. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.

Двумя часами ранее сообщалось об уничтожении девяти вражеских БПЛА в Ростовской области.

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