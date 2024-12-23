Два вражеских беспилотника перехватили над Азовским морем

Posted 23 декабря, 20:19
Published 23 декабря, 20:19
Modified 23 декабря, 20:21
Updated 23 декабря, 20:21
В понедельник, 23 декабря, около 22.00 мск над акваторией Азовского моря системой противовоздушной обороны были уничтожены беспилотные летательные аппараты. Всего российские военные зафиксировали и ликвидировали два дрона.
Добавим, что информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
До этого глава Таганрога Светлана Камбулова объявила угрозу атаки БПЛА. В городе начали реветь сирены, а горожан попросили найти ближайшие укрытия и спрятаться там. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.
Двумя часами ранее сообщалось об уничтожении девяти вражеских БПЛА в Ростовской области.