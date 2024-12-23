«Единая Россия» организовала в ростовском музтеатре новогоднюю программу для детей

— Уверен, что эти праздничные события останутся в памяти и в сердце каждого ребенка, а также послужат примером. В канун Нового Года и Рождества, в преддверии Старого Нового года такие праздники проходят в городах и районах Ростовской области, чтобы поздравить максимально возможное число детей, — сказал Александр Ищенко.