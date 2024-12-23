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Posted 23 декабря, 14:34

Published 23 декабря, 14:34

Modified 23 декабря, 14:53

Updated 23 декабря, 14:53

«Единая Россия» организовала в ростовском музтеатре новогоднюю программу для детей

«Единая Россия» организовала в ростовском музтеатре новогоднюю программу для детей

23 декабря 2024, 14:34
Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
Сегодня, 23 декабря в здании Ростовского музыкального театра прошла новогодняя праздничная программа для детей участников СВО, детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников центров помощи детям.

Инициатором праздника по традиции выступило региональное отделение партии «Единая Россия» и депутаты донского парламента.

Секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» пояснил, что партией запланирована череда праздничных событий, гостями которых станут дети из различных районов донского края.

— Очевидно, что главные гости на наших праздничных мероприятиях — это дети. Сегодня среди гостей дети участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники центров помощи детям. Именно им в первую очередь необходимо дать ощущение праздника, подарить часы радости, чтобы они побыли в веселой атмосфере и получили подарки, — добавил Александр Ищенко.

Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Мероприятие собрало более тысячи гостей, включая самих детей и их сопровождающих. Перед показом Новогоднего спектакля «Лукоморье» гостей в фойе театра развлекали аниматоры.

Для детей провели развлекательную программу с играми и конкурсами, а после ребята погрузились в мир детского мюзикла с масштабными декорациями и яркими музыкальными номерами. Кстати, музыку написал известный композитор и дирижер, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и трехкратный обладатель премии «Музыкальное сердце театра» Евгений Загот.

Секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» пояснил, что партией запланирована череда праздничных событий, гостями которой станут дети из различных районов донского края.

— Уверен, что эти праздничные события останутся в памяти и в сердце каждого ребенка, а также послужат примером. В канун Нового Года и Рождества, в преддверии Старого Нового года такие праздники проходят в городах и районах Ростовской области, чтобы поздравить максимально возможное число детей, — сказал Александр Ищенко.

Дети участника СВО Александра Соловьева приехали на Новогоднюю елку с бабушкой. Валерия учится в 1 классе и любит рисовать, а шестилетний Матвей увлекается конструктором. Пока дети рассматривают елку, бабушка Татьяна рассказывает, что это дети младшего сына, который практически с начала СВО выполняет свой долг на территории Донецкой Народной Республики. Старший сын также выполняет боевые задачи в зоне спецоперации.

Пришел на представление вместе с мамой и Роман Пряжин. Несмотря на тяжелый диагноз, он активно интересуется футболом, увлекается радиоуправляемыми машинами, учится дома и любит помогать маме на даче.

Когда дети заняли свои места в зале, с наступающим Новым годом их поздравил Александр Ищенко — он пожелал детям, их родным и близким здоровья, праздничного настроения и исполнения желаний.

Когда представление подошло к концу, всем детям вручили новогодние подарки.

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