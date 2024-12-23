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Posted 23 декабря, 19:36

Published 23 декабря, 19:36

Modified 23 декабря, 19:36

Updated 23 декабря, 19:36

Ефимов: Заселение в новый ЖК по программе реновации началось в Тимирязевском районе

Ефимов: Заселение в новый ЖК по программе реновации началось в Тимирязевском районе

23 декабря 2024, 19:36
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Жители двух старых домов начали переселение в новый жилой комплекс, который возведен в рамках программы реновации в Тимирязевском районе на севере Москвы. Новый дом расположен по адресу Дмитровское шоссе, 55а.

Эту информацию озвучил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству, сообщает сайт mos.ru.

По словам Ефимова, здание на Дмитровском шоссе стало пятым объектом в районе, переданным для заселения в рамках программы реновации. Около 180 человек смогут переехать из двух ветхих домов, находящихся на Линейном проезде. Всего в программе реновации Тимирязевского района участвуют 45 зданий, и новые площади получат 8,2 тыс. местных жителей.

Вблизи новостройки были обустроены детская площадка и две спортивные зоны, а также одна для отдыха местных жителей. Дополнительно на территории выполнено комплексное озеленение — высажено свыше 650 деревьев и кустарников.

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в новом двухсекционном жилом комплексе предусмотрено 153 квартиры, из которых восемь будут выделены для людей с ограниченными возможностями. Общая площадь здания составит 8,8 тыс. квадратных метров. Оно расположено в районе с развитой инфраструктурой, недалеко от московских вокзалов Окружная и Петровско-Разумовская. На первых этажах, которые не будут использоваться для жилья, планируется открытие магазинов, аптек и пунктов выдачи заказов, а также других объектов, направленных на удовлетворение повседневных нужд жителей.

Город предлагает будущим жильцам современные квартиры с высококачественной отделкой, соответствующие требованиям программы реновации. Все квартиры полностью обеспечены сантехникой, электрическими плитами и освещением, и готовы к немедленному заселению.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил об открытии Центра информирования по переселению на первом этаже этого здания. Он отметил, что в этом центре опытные специалисты будут оказывать помощь участникам программы реновации, касающуюся оформления документов и процесса переезда. Гаман также уточнил, что новоселы могут воспользоваться услугой «Переезд по программе реновации», доступной на интернет-ресурсе mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин упомянул, что все новые жилые комплексы, строящиеся в рамках программы реновации, будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой, включая детские сады, школы и учреждения социально-культурного назначения.

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