Ефимов: Заселение в новый ЖК по программе реновации началось в Тимирязевском районе

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в новом двухсекционном жилом комплексе предусмотрено 153 квартиры, из которых восемь будут выделены для людей с ограниченными возможностями. Общая площадь здания составит 8,8 тыс. квадратных метров. Оно расположено в районе с развитой инфраструктурой, недалеко от московских вокзалов Окружная и Петровско-Разумовская. На первых этажах, которые не будут использоваться для жилья, планируется открытие магазинов, аптек и пунктов выдачи заказов, а также других объектов, направленных на удовлетворение повседневных нужд жителей.