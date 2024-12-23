Ефимов: Заселение в новый ЖК по программе реновации началось в Тимирязевском районе

Posted 23 декабря, 19:36
Published 23 декабря, 19:36
Modified 23 декабря, 19:36
Updated 23 декабря, 19:36
Эту информацию озвучил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству, сообщает сайт mos.ru.
По словам Ефимова, здание на Дмитровском шоссе стало пятым объектом в районе, переданным для заселения в рамках программы реновации. Около 180 человек смогут переехать из двух ветхих домов, находящихся на Линейном проезде. Всего в программе реновации Тимирязевского района участвуют 45 зданий, и новые площади получат 8,2 тыс. местных жителей.
Вблизи новостройки были обустроены детская площадка и две спортивные зоны, а также одна для отдыха местных жителей. Дополнительно на территории выполнено комплексное озеленение — высажено свыше 650 деревьев и кустарников.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в новом двухсекционном жилом комплексе предусмотрено 153 квартиры, из которых восемь будут выделены для людей с ограниченными возможностями. Общая площадь здания составит 8,8 тыс. квадратных метров. Оно расположено в районе с развитой инфраструктурой, недалеко от московских вокзалов Окружная и Петровско-Разумовская. На первых этажах, которые не будут использоваться для жилья, планируется открытие магазинов, аптек и пунктов выдачи заказов, а также других объектов, направленных на удовлетворение повседневных нужд жителей.
Город предлагает будущим жильцам современные квартиры с высококачественной отделкой, соответствующие требованиям программы реновации. Все квартиры полностью обеспечены сантехникой, электрическими плитами и освещением, и готовы к немедленному заселению.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил об открытии Центра информирования по переселению на первом этаже этого здания. Он отметил, что в этом центре опытные специалисты будут оказывать помощь участникам программы реновации, касающуюся оформления документов и процесса переезда. Гаман также уточнил, что новоселы могут воспользоваться услугой «Переезд по программе реновации», доступной на интернет-ресурсе mos.ru.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин упомянул, что все новые жилые комплексы, строящиеся в рамках программы реновации, будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой, включая детские сады, школы и учреждения социально-культурного назначения.