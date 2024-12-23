Эколог рассказал, какой рыбы могут лишиться ростовчане из-за разлива мазута

По словам собеседника, Черное и Азовское моря — это два основных водоема юга России, которые как бы «поддерживают» друг друга. Пути миграции осетровых рыб из Черного в Азовское море как раз проходят в том месте, где наблюдается разлив мазута из-за крушения танкеров.