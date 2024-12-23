Эколог рассказал, какой рыбы могут лишиться ростовчане из-за разлива мазута

Posted 23 декабря, 17:37
Published 23 декабря, 17:37
Modified 23 декабря, 18:35
Updated 23 декабря, 18:35
По словам собеседника, Черное и Азовское моря — это два основных водоема юга России, которые как бы «поддерживают» друг друга. Пути миграции осетровых рыб из Черного в Азовское море как раз проходят в том месте, где наблюдается разлив мазута из-за крушения танкеров.
«Ущерб популяции некоторых видов рыб на Кубани нанесен колоссальный. Например, не забывайте, что осетровые — это донные рыбы, которые питаются со дна. И если отравленная мазутом рыбка упадет на дно и ее съедят, есть большая вероятность, что особи крупных осетровых погибнут», — отмечает Алексей Лебедев.
Эколог добавляет, что проходные виды рыб — осетр, белуга и частично севрюга, заходят в Дон на нерест. Из-за случившейся экологической катастрофы на Кубани, по словам собеседника, этих видов рыб станет значительно меньше.
«Совсем они, конечно же, не исчезнут. У нас же возобновляется система воспроизводства и выпуска мальков в естественные водоемы. Но ситуация очень нехорошая», — комментирует эколог.
Спикер задается главным вопросом о том, почему произошла эта экологическая катастрофа — кто и как мог выпустить суда в плохом техническом состоянии, которые попросту развалились?
«Наверняка здесь присутствует коррупционная составляющая. Иначе это сложно объяснить», — резюмирует эколог.