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Posted 23 декабря, 17:37

Published 23 декабря, 17:37

Modified 23 декабря, 18:35

Updated 23 декабря, 18:35

Эколог рассказал, какой рыбы могут лишиться ростовчане из-за разлива мазута

Эколог рассказал, какой рыбы могут лишиться ростовчане из-за разлива мазута

23 декабря 2024, 17:37
Фото: 1MI. Эколог рассказал, какой рыбы могут лишиться ростовчане из-за разлива мазута
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Эксклюзив
Часть рыбы в Дон и Азовское море в Ростовской области заходит с Черного моря. Это осетр, белуга, частично севрюга. Этих рыб из-за разлива мазута на Кубани станет меньше в Ростовской области, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

По словам собеседника, Черное и Азовское моря — это два основных водоема юга России, которые как бы «поддерживают» друг друга. Пути миграции осетровых рыб из Черного в Азовское море как раз проходят в том месте, где наблюдается разлив мазута из-за крушения танкеров.

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«Ущерб популяции некоторых видов рыб на Кубани нанесен колоссальный. Например, не забывайте, что осетровые — это донные рыбы, которые питаются со дна. И если отравленная мазутом рыбка упадет на дно и ее съедят, есть большая вероятность, что особи крупных осетровых погибнут», — отмечает Алексей Лебедев.
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Эколог добавляет, что проходные виды рыб — осетр, белуга и частично севрюга, заходят в Дон на нерест. Из-за случившейся экологической катастрофы на Кубани, по словам собеседника, этих видов рыб станет значительно меньше.

«Совсем они, конечно же, не исчезнут. У нас же возобновляется система воспроизводства и выпуска мальков в естественные водоемы. Но ситуация очень нехорошая», — комментирует эколог.

Спикер задается главным вопросом о том, почему произошла эта экологическая катастрофа — кто и как мог выпустить суда в плохом техническом состоянии, которые попросту развалились?

«Наверняка здесь присутствует коррупционная составляющая. Иначе это сложно объяснить», — резюмирует эколог.
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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Азовское море#Кубань
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