Экономист Остапкович предупредил о росте цен в Ростове после Нового года

Однако спикер уверен, что основной вопрос заключается не росте цен. А в том, чтобы росли доходы населения. И уровень роста стоимости на товары и услуги совпадал с уровнем заработка граждан. В этом случае общий рост цен, как отмечает экономист, будет стоять на нулях.