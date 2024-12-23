Экономист Остапкович предупредил о росте цен в Ростове после Нового года

Posted 23 декабря, 11:41
Published 23 декабря, 11:41
Modified 23 декабря, 11:45
Updated 23 декабря, 11:45
Собеседник рассказывает, что из 193 стран, которые входят в ООН, в 188 есть инфляция.
«И это нормальное явление, если инфляция в пределах разумного», — комментирует Георгий Остапкович.
По словам эксперта, в новом году цены продолжат демонстрировать рост, в том числе и в Ростовской области.
Однако спикер уверен, что основной вопрос заключается не росте цен. А в том, чтобы росли доходы населения. И уровень роста стоимости на товары и услуги совпадал с уровнем заработка граждан. В этом случае общий рост цен, как отмечает экономист, будет стоять на нулях.
«Поэтому главное следить не за расходами людей, а за их доходами», — констатирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, какую заработную плату реально получали ростовчане в 2023 году.