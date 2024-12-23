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Posted 23 декабря, 11:41

Published 23 декабря, 11:41

Modified 23 декабря, 11:45

Updated 23 декабря, 11:45

Экономист Остапкович рассказал, почему после Нового года в Ростове вырастут цены

Экономист Остапкович предупредил о росте цен в Ростове после Нового года

23 декабря 2024, 11:41
Фото: 1MI. Экономист Остапкович рассказал, почему после Нового года в Ростове вырастут цены
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Эксклюзив
Исходя из риторики Центробанка, в новом году рост цен продолжится. Инфляция не выйдет даже на таргет 4%, который ЦБ планирует не ранее 2026-го. Поэтому цены в Ростовской области будут расти, сообщил RostovGazeta директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Собеседник рассказывает, что из 193 стран, которые входят в ООН, в 188 есть инфляция.

«И это нормальное явление, если инфляция в пределах разумного», — комментирует Георгий Остапкович.

По словам эксперта, в новом году цены продолжат демонстрировать рост, в том числе и в Ростовской области.

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Однако спикер уверен, что основной вопрос заключается не росте цен. А в том, чтобы росли доходы населения. И уровень роста стоимости на товары и услуги совпадал с уровнем заработка граждан. В этом случае общий рост цен, как отмечает экономист, будет стоять на нулях.

«Поэтому главное следить не за расходами людей, а за их доходами», — констатирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, какую заработную плату реально получали ростовчане в 2023 году.

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