Экономист Остапкович сообщил, как растут цены на лекарства в Ростовской области

Posted 23 декабря, 15:01
Published 23 декабря, 15:01
Modified 23 декабря, 15:03
Updated 23 декабря, 15:03
Напомним, что ФАС признала фармкомпанию КРКА нарушителем антимонопольного законодательства. На официальном сайте ведомства уточняется, что в 2023 году ООО «КРКА-РУС» повысила цены на не имеющий аналога препарат от высокого артериального давления. И не предоставила обоснование этому повышению.
«То, что сделала ФАС — это абсолютно нормально. Функция организации и заключается в том, чтобы регулировать цены, когда они не разумно подняты — не в соответствии с понесенными издержками. ФАС массово выносит такие постановления, доказывая необъективный рост цен», — отмечает Георгий Остапкович.
Экономист объясняет, что цены на все, в том числе и на лекарства, формируются абсолютно одинаково.
«Предприятия-производители несут определенные издержки по инвестициям, по закупке оборудования, по фонду оплаты труда. Эти издержки считаются. Плюсом к ним предприниматель добавляет какую-то разумную для себя прибыль. Так и формируется цена на любые товары и услуги, в том числе и на лекарства», — объясняет собеседник.
Эксперт добавляет, что ФАС следит за тем, чтобы на рынке не было монополистов. Например, чтобы в Ростовской области была не одна, а несколько фармкомпаний. Это позволяет предприятиям конкурировать друг с другом, регулируя цены.
«Не выгодно задирать стоимость на препарат, если у конкурента он намного дешевле», — уточняет экономист.
Однако естественные монополии тоже существуют. Спикер приводит в пример Почту России и РЖД.
«Хотя РЖД можно было бы поделить на две компании — в одну сторону, и обратно, во вторую. Возможно тогда цена на билеты была бы пониже», — резюмирует эксперт.