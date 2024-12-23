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Posted 23 декабря, 15:01

Published 23 декабря, 15:01

Modified 23 декабря, 15:03

Updated 23 декабря, 15:03

Экономист Остапкович рассказал, как растут цены на лекарства в Ростовской области

Экономист Остапкович сообщил, как растут цены на лекарства в Ростовской области

23 декабря 2024, 15:01
Фото: 1MI. Экономист Остапкович рассказал, как растут цены на лекарства в Ростовской области
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Эксклюзив
Цены, в том числе и в Ростовской области, формируются абсолютно одинаково, что на лекарства, что на игрушки, что на башенные краны, сообщил RostovGazeta директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Напомним, что ФАС признала фармкомпанию КРКА нарушителем антимонопольного законодательства. На официальном сайте ведомства уточняется, что в 2023 году ООО «КРКА-РУС» повысила цены на не имеющий аналога препарат от высокого артериального давления. И не предоставила обоснование этому повышению.

«То, что сделала ФАС — это абсолютно нормально. Функция организации и заключается в том, чтобы регулировать цены, когда они не разумно подняты — не в соответствии с понесенными издержками. ФАС массово выносит такие постановления, доказывая необъективный рост цен», — отмечает Георгий Остапкович.
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Экономист объясняет, что цены на все, в том числе и на лекарства, формируются абсолютно одинаково.

«Предприятия-производители несут определенные издержки по инвестициям, по закупке оборудования, по фонду оплаты труда. Эти издержки считаются. Плюсом к ним предприниматель добавляет какую-то разумную для себя прибыль. Так и формируется цена на любые товары и услуги, в том числе и на лекарства», — объясняет собеседник.
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Экономист объясняет, что цены на все, в том числе и на лекарства, формируются абсолютно одинаково.Экономист объясняет, что цены на все, в том числе и на лекарства, формируются абсолютно одинаково.
Экономист объясняет, что цены на все, в том числе и на лекарства, формируются абсолютно одинаково.. Фото: 1MI

Эксперт добавляет, что ФАС следит за тем, чтобы на рынке не было монополистов. Например, чтобы в Ростовской области была не одна, а несколько фармкомпаний. Это позволяет предприятиям конкурировать друг с другом, регулируя цены.

«Не выгодно задирать стоимость на препарат, если у конкурента он намного дешевле», — уточняет экономист.

Однако естественные монополии тоже существуют. Спикер приводит в пример Почту России и РЖД.

«Хотя РЖД можно было бы поделить на две компании — в одну сторону, и обратно, во вторую. Возможно тогда цена на билеты была бы пониже», — резюмирует эксперт.
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