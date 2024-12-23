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Posted 23 декабря, 19:27

Published 23 декабря, 19:27

Modified 23 декабря, 19:29

Updated 23 декабря, 19:29

Географ Елецкий считает, что курортный сезон не пострадает от разлива мазута

23 декабря 2024, 19:27
Специалист отметил, что подобные ситуации уже случались ранее, и тогда не помешали курортному сезону.

Агентство «Ридус» пообщалось с Борисом Елецким, председателем Комиссии проблем Черного и Азовского морей Краснодарского отделения Русского географического общества. Он рассказал о перспективах курортного сезона на черноморском побережье после разлива мазута в районе Анапы и Керченского пролива.

Собеседник издания отметил, что, несмотря на масштабы экологической катастрофы, причин для беспокойства по поводу курортного сезона нет. Свое мнение он аргументирует примером 2004 и 2007 годов, когда произошли похожие аварии. Он напомнил, что тогда разлив нефтепродуктов не помешал курортному сезону даже осенью, поэтому на лето 2025 года они тоже не окажут существенного влияния.

Свое мнение по данному вопросу высказал и руководитель Комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Он заявил, что есть все шансы ликвидировать последствия аварии до начала сезона. Собеседник издания подчеркнул, что до начала сезона ещё шесть месяцев и в РСТ надеются, что специалистам удастся справиться с этой проблемой. Он добавил, что работники гостиниц и санаториев на черноморском побережье принимают активное участие в ликвидации последствий аварии.

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