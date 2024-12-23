Географ Елецкий считает, что курортный сезон не пострадает от разлива мазута

Свое мнение по данному вопросу высказал и руководитель Комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Он заявил, что есть все шансы ликвидировать последствия аварии до начала сезона. Собеседник издания подчеркнул, что до начала сезона ещё шесть месяцев и в РСТ надеются, что специалистам удастся справиться с этой проблемой. Он добавил, что работники гостиниц и санаториев на черноморском побережье принимают активное участие в ликвидации последствий аварии.