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Posted 23 декабря, 09:48

Published 23 декабря, 09:48

Modified 23 декабря, 09:50

Updated 23 декабря, 09:50

ГК «ЮгСтройИнвест» сдала три дома 8-го кластера в умном квартале smartpolet

ГК «ЮгСтройИнвест» сдала три дома 8-го кластера в умном квартале smartpolet

23 декабря 2024, 09:48
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».
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ГК «ЮгСтройИнвест» сдала три дома 8-го кластера в умном квартале smartpolet. Это первый жилой комплекс на территории старого аэропорта, где реализуется проект «Новый Ростов». Новоселами стали 534 семьи.

Торжественная церемония передачи ключей от новых квартир в умном квартале smartpolet состоялась в преддверии Нового года. Здесь был организован масштабный волшебный праздник: зимние игры, активности и угощения. Самые юные новоселы написали письма Деду Морозу с пожеланиями, что они хотели бы получить в новогоднюю ночь под елку.

Новоселы уже успели оценить уникальные дизайнерские холлы с бесшумными лифтами и комфортными зонами ожидания. Во дворе продуманы локации для любителей активного отдыха и тишины — обустроены спортивная площадка, игровая зона для детей любого возраста и места для спокойного отдыха.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

От имени генерального директора Юрия Иванова и всего многотысячного коллектива ГК «ЮгСтройИнвест» собравшихся поприветствовал директор «ООО „СЗ-1 „ЮСИ-ДОН“ Игорь Папко. Он поздравил новоселов с наступающим Новым годом, пожелав им счастливой жизни, благополучия и легкого ремонта .

«2024 год стал для нас рекордным. Мы перешагнули рубеж в миллионный квадратный метр жилья и стали первыми в регионе по количеству реализованных квартир. И сегодня, накануне Нового года, мы сдали три дома. Ключи от своих комфортных квартир получили 534 семьи», — поделился Игорь Папко.
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Территория 8-го кластера умного квартала оснащена все м необходимым для комфортной городской жизни: обустроены умные шлагбаумы и домофоны, бесшовный Wi — Fi, зарядки для электромобилей и круглосуточное видеонаблюдение. Напротив расположен детский сад на 200 малышей, строительство которого завершилось осенью. В шаговой доступности и школьный комплекс с бассейном на 1100 учеников. Его возведение началось весной этого года.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

ГК ЮгСтройИнвест в 2024 году перешагнула отметку в 6 миллионов квадратных метров жилья на Юге России. Всего за год застройщик сдал свыше 700 тысяч квадратных метров в Ставрополе, Кисловодске, Краснодаре, Ростове и Мариуполе. Качество и соблюдение сроков строительства отмечены на высоком уровне. В этом году ЮгСтройИнвест в 8-й раз был удостоен знака «Надежный застройщик».

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