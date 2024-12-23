ГК «ЮгСтройИнвест» сдала три дома 8-го кластера в умном квартале smartpolet

ГК ЮгСтройИнвест в 2024 году перешагнула отметку в 6 миллионов квадратных метров жилья на Юге России. Всего за год застройщик сдал свыше 700 тысяч квадратных метров в Ставрополе, Кисловодске, Краснодаре, Ростове и Мариуполе. Качество и соблюдение сроков строительства отмечены на высоком уровне. В этом году ЮгСтройИнвест в 8-й раз был удостоен знака «Надежный застройщик».