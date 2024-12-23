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Posted 23 декабря, 18:30

Published 23 декабря, 18:30

Modified 23 декабря, 18:32

Updated 23 декабря, 18:32

Глава Песчанокопского района назвал инцидент с гумпомощью «раздутым скандалом»

Глава Песчанокопского района назвал инцидент с гумпомощью «раздутым скандалом»

23 декабря 2024, 18:30
Фото: 1MI. Глава Песчанокопского района назвал инцидент с гумпомощью «раздутым скандалом»
Глава администрации Песчанокопского района Игорь Апольский в своем телеграмм-канале рассказал о встрече с военным из Пролетарска, который прокомментировал инцидент с найденными пустыми коробками из-под гуманитарной помощи.

Напомним, что в конце ноября военные попросили волонтеров оказать им помощь в виде продуктов и бытовых вещей. К делу подключились неравнодушные местные жители. Вскоре совместными усилиями гуманитарный груз был собран и выдан.

Позже бойцы узнали о проверке руководства и оставили вещи на окраине города, чтобы им не вынесли замечание.

Апольский сообщил, что военный из Пролетарска от лица своих товарищей извинился перед волонтерами за этот инцидент, а также поблагодарил неравнодушных людей за помощь. Саму ситуацию глава района назвал «раздутым на ровном месте скандалом».

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Ранее в соцмедиа распространилась информация о том, что в одном из нижегородских магазинов продавали товары из гумпомощи, которые отправили жители Ростовской области в зону СВО.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волонтеры#Скандал#Гуманитарная помощь#Песчанокопский район#Инцидент#Пролетарск
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