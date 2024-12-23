Глава Песчанокопского района назвал инцидент с гумпомощью «раздутым скандалом»

Posted 23 декабря, 18:30
Published 23 декабря, 18:30
Modified 23 декабря, 18:32
Updated 23 декабря, 18:32
Напомним, что в конце ноября военные попросили волонтеров оказать им помощь в виде продуктов и бытовых вещей. К делу подключились неравнодушные местные жители. Вскоре совместными усилиями гуманитарный груз был собран и выдан.
Позже бойцы узнали о проверке руководства и оставили вещи на окраине города, чтобы им не вынесли замечание.
Апольский сообщил, что военный из Пролетарска от лица своих товарищей извинился перед волонтерами за этот инцидент, а также поблагодарил неравнодушных людей за помощь. Саму ситуацию глава района назвал «раздутым на ровном месте скандалом».
Ранее в соцмедиа распространилась информация о том, что в одном из нижегородских магазинов продавали товары из гумпомощи, которые отправили жители Ростовской области в зону СВО.