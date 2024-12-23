rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 19:50

Published 23 декабря, 19:50

Modified 23 декабря, 19:52

Updated 23 декабря, 19:52

Глава Таганрога Камбулова предупредила о воздушной опасности

Глава Таганрога Камбулова объявила угрозу атаки БПЛА

23 декабря 2024, 19:50
Фото: mil.ru. Глава Таганрога Камбулова предупредила о воздушной опасности
Глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила горожан о возможной атаке БПЛА. Информация опубликована в ее телеграм-канале.

В понедельник вечером, 23 декабря, около 22.20 мск в Таганроге была объявлена воздушная тревога. Камбулова предупредила об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава города попросила людей по возможности спрятаться в укрытиях, подземных парковках или подвалах.

Таганрожцы отмечают, что в городе начали выть системы экстренного оповещения населения: «В первый раз на Северном слышу тревогу. При чем хорошо и отчетливо».

Два беспилотника сбили в Ростовской области военные после ракетной атаки
Узнать подробнее

«Да, в этот раз хорошая слышимость», — подметил пользователь.

«Что случилось? Че сирены-то?», — спрашивает подписчик.

Ранее Минобороны насчитало девять сбитых беспилотников в Ростовской области.

Читайте также:
Глава Таганрога Камбулова объяснила, почему не сработала сирена во время атакиГлава Таганрога Светлана Камбулова пообещала решить вопрос с закрытыми убежищамиГлава Таганрога рассказала, кому верить во время сигнала тревожной сирены
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Таганрог#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Светлана Камбулова#Атака#Террористическая атака#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика