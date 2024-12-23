Глава Таганрога Камбулова объявила угрозу атаки БПЛА

Posted 23 декабря, 19:50
Published 23 декабря, 19:50
Modified 23 декабря, 19:52
Updated 23 декабря, 19:52
В понедельник вечером, 23 декабря, около 22.20 мск в Таганроге была объявлена воздушная тревога. Камбулова предупредила об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава города попросила людей по возможности спрятаться в укрытиях, подземных парковках или подвалах.
Таганрожцы отмечают, что в городе начали выть системы экстренного оповещения населения: «В первый раз на Северном слышу тревогу. При чем хорошо и отчетливо».
«Да, в этот раз хорошая слышимость», — подметил пользователь.
«Что случилось? Че сирены-то?», — спрашивает подписчик.
Ранее Минобороны насчитало девять сбитых беспилотников в Ростовской области.