ГУФСИН опровергло сообщения о платных девушках для заключенных в ростовском СИЗО

Posted 23 декабря, 11:30
Published 23 декабря, 11:30
Modified 23 декабря, 16:52
Updated 23 декабря, 16:52
Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что один из сотрудников СИЗО на улице Максима Горького дополнительно зарабатывал незаконным способом. Якобы мужчина приводил к заключенным женщин из отдельного корпуса. Стоимость такой услуги составляла порядка 100 тысяч рублей.
— В результате проведенных сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Ростовской области проверочных и оперативно-разыскных мероприятий информация, изложенная в публикации, не подтвердилась, — заявили в надзорной службе.
О незаконной продаже телефонов и сим-карт, которую якобы прикрывал тот же сотрудник СИЗО, в ведомстве ничего не сказали, как и о его задержании.