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Posted 23 декабря, 11:30

Published 23 декабря, 11:30

Modified 23 декабря, 16:52

Updated 23 декабря, 16:52

ГУФСИН опровергло сообщения о платных девушках для заключенных в ростовском СИЗО

ГУФСИН опровергло сообщения о платных девушках для заключенных в ростовском СИЗО

23 декабря 2024, 11:30
Фото: rostovgazeta.ru. ГУФСИН опровергло сообщения о платных девушках для заключенных в ростовском СИЗО
ГУФСИН России по Ростовской области заявило, что информация о девушках за 100 тысяч рублей для заключенных СИЗО-1 не соответствует действительности.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что один из сотрудников СИЗО на улице Максима Горького дополнительно зарабатывал незаконным способом. Якобы мужчина приводил к заключенным женщин из отдельного корпуса. Стоимость такой услуги составляла порядка 100 тысяч рублей.

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— В результате проведенных сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Ростовской области проверочных и оперативно-разыскных мероприятий информация, изложенная в публикации, не подтвердилась, — заявили в надзорной службе.

О незаконной продаже телефонов и сим-карт, которую якобы прикрывал тот же сотрудник СИЗО, в ведомстве ничего не сказали, как и о его задержании.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Соцсети#Проверка#Заключенные#ГУФСИН#Недостоверная информация#СИЗО-1
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