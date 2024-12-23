ГУФСИН опровергло сообщения о платных девушках для заключенных в ростовском СИЗО

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что один из сотрудников СИЗО на улице Максима Горького дополнительно зарабатывал незаконным способом. Якобы мужчина приводил к заключенным женщин из отдельного корпуса. Стоимость такой услуги составляла порядка 100 тысяч рублей.