Химик рассказал, чем искусственная елка опасна для ростовчан

«В России качество искусственных елок каким-то государственным стандартом не регулируется, все на совести производителя. И как правило, чем дешевле елка, тем выше вероятность, что ее изготавливают с использованием токсичных красящих материалов, формальдегидов, ацетальдегида, и легкоплавкого пластика», — объясняет эксперт.