Химик рассказал, чем искусственная елка опасна для ростовчан

Posted 23 декабря, 05:30
Published 23 декабря, 05:30
Modified 23 декабря, 05:32
Updated 23 декабря, 05:32
По мнению ростовского химика Ольги Трушевой, к выбору искусственного новогоднего дерева нужно подойти тщательно, чтобы избежать негативных последствий.
«В России качество искусственных елок каким-то государственным стандартом не регулируется, все на совести производителя. И как правило, чем дешевле елка, тем выше вероятность, что ее изготавливают с использованием токсичных красящих материалов, формальдегидов, ацетальдегида, и легкоплавкого пластика», — объясняет эксперт.
Ольга Трушева добавляет, что именно такие изделия могут легко вспыхнуть от неисправной гирлянды, а продукты горения будут отравлять воздух.
«Химикаты в составе пластиковых елок, когда они горят, могут вызывать раздражение глаз, слизистых носа, ротовой полости», — добавляет химик.
Ранее стало известно, от чего зависит стоимость новогодних елок на ростовских базарах.