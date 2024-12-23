rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 05:30

Published 23 декабря, 05:30

Modified 23 декабря, 05:32

Updated 23 декабря, 05:32

Химик рассказал, чем искусственная елка опасна для ростовчан

Химик рассказал, чем искусственная елка опасна для ростовчан

23 декабря 2024, 05:30
Фото: 1MI. Химик рассказал, чем искусственная елка опасна для ростовчан
Сюжет
Эксклюзив
Искусственные ели не несут опасности, пока не начинают греться и плавиться, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский химик Ольга Трушева.

По мнению ростовского химика Ольги Трушевой, к выбору искусственного новогоднего дерева нужно подойти тщательно, чтобы избежать негативных последствий.

«В России качество искусственных елок каким-то государственным стандартом не регулируется, все на совести производителя. И как правило, чем дешевле елка, тем выше вероятность, что ее изготавливают с использованием токсичных красящих материалов, формальдегидов, ацетальдегида, и легкоплавкого пластика», — объясняет эксперт.

Главную новогоднюю елку зажгли в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Ольга Трушева добавляет, что именно такие изделия могут легко вспыхнуть от неисправной гирлянды, а продукты горения будут отравлять воздух.

«Химикаты в составе пластиковых елок, когда они горят, могут вызывать раздражение глаз, слизистых носа, ротовой полости», — добавляет химик.

Ранее стало известно, от чего зависит стоимость новогодних елок на ростовских базарах.

Читайте также:
Новогодние базары заработали в Ростове с 1 декабря. Почем продают елки в 2024 году?Где в Ростове купить елку на Новый год: публикуем адреса елочных базаров городаНовогодние елки подорожают в Ростовской области до 10 тысяч рублей за метр
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика