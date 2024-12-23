«Хорошее зарево, никогда такого не видел!»: атаку БПЛА в Миллерово сняли на камеру

На кадрах видно яркую вспышку под мощный звук грохота. Затем слышно какой-то шум и обрывки фраз, на экране мелькают красные огоньки. Разобрать, что именно происходит на записи, непросто. Судя по первым кадрам, там запустили ракету системы ПВО, чтобы сбить БПЛА.