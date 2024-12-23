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Posted 23 декабря, 19:52

Published 23 декабря, 19:52

Modified 23 декабря, 19:54

Updated 23 декабря, 19:54

Атаку беспилотников в Миллерово сняли на камеру

«Хорошее зарево, никогда такого не видел!»: атаку БПЛА в Миллерово сняли на камеру

23 декабря 2024, 19:52
Фото: mil.ru. Атаку беспилотников в Миллерово сняли на камеру

Атаку беспилотников в Миллерово сняли на камеру

В Ростовской области атаку беспилотников сняли на камеру. В telegram-канале «Ростов-Папа» появилось видео, снятое якобы в Миллерово.

На кадрах видно яркую вспышку под мощный звук грохота. Затем слышно какой-то шум и обрывки фраз, на экране мелькают красные огоньки. Разобрать, что именно происходит на записи, непросто. Судя по первым кадрам, там запустили ракету системы ПВО, чтобы сбить БПЛА.

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— Звук как из автоматов, — пишут в комментариях пользователи мессенджера. — Хорошее зарево, никогда такого не видел.

Как сообщала RostovGazeta, вечером 23 декабря Ростовская область была атакована дронами противников. Пока известно о девяти сбитых летательных аппаратах.

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