«Хорошее зарево, никогда такого не видел!»: атаку БПЛА в Миллерово сняли на камеру

Posted 23 декабря, 19:52
Published 23 декабря, 19:52
Modified 23 декабря, 19:54
Updated 23 декабря, 19:54
На кадрах видно яркую вспышку под мощный звук грохота. Затем слышно какой-то шум и обрывки фраз, на экране мелькают красные огоньки. Разобрать, что именно происходит на записи, непросто. Судя по первым кадрам, там запустили ракету системы ПВО, чтобы сбить БПЛА.
— Звук как из автоматов, — пишут в комментариях пользователи мессенджера. — Хорошее зарево, никогда такого не видел.
Как сообщала RostovGazeta, вечером 23 декабря Ростовская область была атакована дронами противников. Пока известно о девяти сбитых летательных аппаратах.