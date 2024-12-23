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Posted 23 декабря, 14:18

Published 23 декабря, 14:18

Modified 23 декабря, 14:20

Updated 23 декабря, 14:20

Исполняющая обязанности ректора РостГМУ может стать замгубернатора Ростовской области

И. о. ректора РостГМУ может стать замгубернатора Ростовской области

23 декабря 2024, 14:18
Фото: РостГМУ. Исполняющая обязанности ректора РостГМУ может стать замгубернатора Ростовской области
Исполняющая обязанности ректора Ростовского медуниверситета Олеся Старжинская может занять пост замгубернатора региона. Об этом рассказал 1RND со ссылкой на источник в местной власти.

Сообщается, что Старжинская может сменить Андрея Пучкова, который в данный момент занимает должность замгубернатора и отвечает за вопросы соцразвития и труда.

Также, как сообщает источник, в период с 2021-го по 2024 год Олеся Старжинская занимала пост зампредседателя правительства Архангельской области по вопросам социальной политики.

Ранее сообщалось, что до этого ректором Ростовского медуниверситета был Сергей Шлык. В июне 2024 года появилась информация о том, что он покинул пост, который он занимал на протяжении более десяти лет. Его место заняла Олеся Старжинская.

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