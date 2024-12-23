И. о. ректора РостГМУ может стать замгубернатора Ростовской области

Posted 23 декабря, 14:18
Published 23 декабря, 14:18
Modified 23 декабря, 14:20
Updated 23 декабря, 14:20
Сообщается, что Старжинская может сменить Андрея Пучкова, который в данный момент занимает должность замгубернатора и отвечает за вопросы соцразвития и труда.
Также, как сообщает источник, в период с 2021-го по 2024 год Олеся Старжинская занимала пост зампредседателя правительства Архангельской области по вопросам социальной политики.
Ранее сообщалось, что до этого ректором Ростовского медуниверситета был Сергей Шлык. В июне 2024 года появилась информация о том, что он покинул пост, который он занимал на протяжении более десяти лет. Его место заняла Олеся Старжинская.