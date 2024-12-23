Инспектора ДПС в Ростовской области поймали на взятке

Сообщается, что полицейский, находясь в командировке в городе Донецке в Ростовской области, получил от водителя УАЗа взятку в размере пяти тысяч рублей. За это инспектор ДПС закрыл глаза на административное правонарушение и позволил ему проехать через пропускной пункт. Водитель сообщил об этом в полицию, после чего подозреваемого задержали.