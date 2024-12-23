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Posted 23 декабря, 13:15

Published 23 декабря, 13:15

Modified 23 декабря, 13:17

Updated 23 декабря, 13:17

В Ростовской области возбудили дело о взятке в отношении полицейского

Инспектора ДПС в Ростовской области поймали на взятке

23 декабря 2024, 13:15
Фото: 1MI. В Ростовской области возбудили дело о взятке в отношении полицейского
Донецкие следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора ДПС из Белой Калитвы. Он подозревается в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского Следкома.

Сообщается, что полицейский, находясь в командировке в городе Донецке в Ростовской области, получил от водителя УАЗа взятку в размере пяти тысяч рублей. За это инспектор ДПС закрыл глаза на административное правонарушение и позволил ему проехать через пропускной пункт. Водитель сообщил об этом в полицию, после чего подозреваемого задержали.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Меру пресечения инспектору пока не избрали.

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Ранее в Ростовской области задержали высокопоставленного полицейского по подозрению в коррупции.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Полиция#Взятка#ДПС#Коррупция#Взятки#Инспектор ДПС
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