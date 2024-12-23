Исламовед сообщил, что в Татарстане и Башкирии мусульманки многоженство не одобряют

Исламовед рассказал, что данное явление в нашей стране чаще всего встречается на Кавказе. Он пояснил, что местные мужчины заводят несколько жен, чтобы «выглядеть круче». Он отметил, что это нарушает главные принципы ислама, где многоженство носит скорее благотворительный характер. Мужчина может привести в дом женщину, которая стала вдовой и осталась одна с ребенком в тяжелом положении. Также вторую жену разрешено завести, если первая по медицинским показаниям не способна родить. Ахунов подчеркнул, что эти условия прописаны в исламе.