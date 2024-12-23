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Posted 23 декабря, 19:26

Published 23 декабря, 19:26

Modified 23 декабря, 19:28

Updated 23 декабря, 19:28

Исламовед сообщил, что в Татарстане и Башкирии мусульманки многоженство не одобряют

23 декабря 2024, 19:26
Эксперт отметил, что в РФ данное явление более всего распространено на Кавказе.

Доцент кафедры регионоведения и исламоведения Института востоковедения и международных отношений КФУ Азат Ахунов в беседе с «Ридусом» рассказал, что мусульманки из Татарстана и Башкирии отрицательно относятся к многоженству. Он добавил, что в этих республиках преимущественно городское население.

Собеседник издания сообщил, что отдельные случаи многоженства присутствуют, но тенденции к этому нет.

Исламовед рассказал, что данное явление в нашей стране чаще всего встречается на Кавказе. Он пояснил, что местные мужчины заводят несколько жен, чтобы «выглядеть круче». Он отметил, что это нарушает главные принципы ислама, где многоженство носит скорее благотворительный характер. Мужчина может привести в дом женщину, которая стала вдовой и осталась одна с ребенком в тяжелом положении. Также вторую жену разрешено завести, если первая по медицинским показаниям не способна родить. Ахунов подчеркнул, что эти условия прописаны в исламе.

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