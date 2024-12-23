Из-за разлившегося мазута в Керчи Ростовская область может остаться без селедки

Posted 23 декабря, 07:28
Published 23 декабря, 07:28
Modified 23 декабря, 07:32
Updated 23 декабря, 07:32
Напомним, что в Керченском проливе потерпели крушение танкеры. Из-за аварии в Черное море попали большие объемы мазута. Работы по очистке продолжаются.
По данным властей Краснодарского края, только за минувшее воскресенье 22 декабря на пляжах Анапы собрали порядка четырех тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
Эксперты высказывают мнение, что к летнему сезону пляжи и акваторию приведут в порядок. Но объем ущерба, причиненный морской фауне, еще предстоит оценить.
«С Черного моря весной в Дон сельдь идет на нерест. Если она придет, то нужно будет смотреть на ее состояние», — отмечает Алексей Лебедев.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове создали уникальный сорбент, который позволяет удалять мазут с поверхностей и воды. Уточняется, что разработан он был на основе шелухи подсолнечника.