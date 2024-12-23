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Posted 23 декабря, 07:28

Published 23 декабря, 07:28

Modified 23 декабря, 07:32

Updated 23 декабря, 07:32

Из-за разлившегося мазута в Керчи Ростовская область рискует остаться без селедки

Из-за разлившегося мазута в Керчи Ростовская область может остаться без селедки

23 декабря 2024, 07:28
Фото: Администрация Анапы. Из-за разлившегося мазута в Керчи Ростовская область рискует остаться без селедки
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Эксклюзив
Эколог Алексей Лебедев сообщил RostovGazeta, что весной нужно будет смотреть на состояние донской сельди — если она придет в Дон на нерест.

Напомним, что в Керченском проливе потерпели крушение танкеры. Из-за аварии в Черное море попали большие объемы мазута. Работы по очистке продолжаются.

По данным властей Краснодарского края, только за минувшее воскресенье 22 декабря на пляжах Анапы собрали порядка четырех тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

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Эксперты высказывают мнение, что к летнему сезону пляжи и акваторию приведут в порядок. Но объем ущерба, причиненный морской фауне, еще предстоит оценить.

«С Черного моря весной в Дон сельдь идет на нерест. Если она придет, то нужно будет смотреть на ее состояние», — отмечает Алексей Лебедев.
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Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове создали уникальный сорбент, который позволяет удалять мазут с поверхностей и воды. Уточняется, что разработан он был на основе шелухи подсолнечника.

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