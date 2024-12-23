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Posted 23 декабря, 19:22

Published 23 декабря, 19:22

Modified 23 декабря, 19:24

Updated 23 декабря, 19:24

Минобороны насчитало девять сбитых беспилотников в Ростовской области

Минобороны насчитало девять сбитых беспилотников в Ростовской области

23 декабря 2024, 19:22
Фото: Изображение Midjourney. Минобороны насчитало девять сбитых беспилотников в Ростовской области
По информации Министерства обороны России, над Ростовской областью сбили девять беспилотников вечером 23 декабря.

Звук взрывов раздался над регионом около 20.40 мск. Местные жители записывали видео, на котором слышно оглушительный грохот в городе Миллерово. Гремело около 40 минут — к 21.20 мск взрывы прекратились.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силами ПВО уничтожили восемь беспилотников, но атака продолжалась. Военнослужащие не прекращали сбивать летательные аппараты противников.

— Я даже спустился в подвал, — признался один из местных жителей, поделившись в комментариях.

Позже Минобороны тоже опубликовало сообщение об атаке на донской регион. Однако там насчитали на один беспилотник больше.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Взрыв#Атака беспилотника#Юрий Слюсарь#Врио губернатора
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