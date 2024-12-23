Минобороны насчитало девять сбитых беспилотников в Ростовской области

Posted 23 декабря, 19:22
Published 23 декабря, 19:22
Modified 23 декабря, 19:24
Updated 23 декабря, 19:24
Звук взрывов раздался над регионом около 20.40 мск. Местные жители записывали видео, на котором слышно оглушительный грохот в городе Миллерово. Гремело около 40 минут — к 21.20 мск взрывы прекратились.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силами ПВО уничтожили восемь беспилотников, но атака продолжалась. Военнослужащие не прекращали сбивать летательные аппараты противников.
— Я даже спустился в подвал, — признался один из местных жителей, поделившись в комментариях.
Позже Минобороны тоже опубликовало сообщение об атаке на донской регион. Однако там насчитали на один беспилотник больше.