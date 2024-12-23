Мощный ливень обрушится на Ростов-на-Дону

На следующий день, 24 числа, обещают пасмурную погоду, но без осадков. Небольшой дождь вернется только 26 декабря, во вторую половину дня. Вместе с ним придет и похолодание — до +1…+3 градусов. После этого в донской столице похолодает еще на пару градусов, а дожди прекратятся.