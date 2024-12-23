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Posted 23 декабря, 08:47

Published 23 декабря, 08:47

Modified 23 декабря, 08:49

Updated 23 декабря, 08:49

Проливные дожди накроют Ростов 23 декабря

Мощный ливень обрушится на Ростов-на-Дону

23 декабря 2024, 08:47
Фото: rostovgazeta.ru. Проливные дожди накроют Ростов 23 декабря
Ростов-на-Дону накроют дожди в понедельник 23 декабря. Актуальный прогноз опубликован на сайте «Яндекс.Погоды».

В ближайшие сутки в городе ожидается мощный ливень. Он начнется днем и продлится до самого вечера. Температура воздуха при этом поднимется до +6…+7 градусов днем и от +4 до +6 — ночью.

Ростовскую область начнет заливать дождями
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На следующий день, 24 числа, обещают пасмурную погоду, но без осадков. Небольшой дождь вернется только 26 декабря, во вторую половину дня. Вместе с ним придет и похолодание — до +1…+3 градусов. После этого в донской столице похолодает еще на пару градусов, а дожди прекратятся.

Ранее RostovGazeta сообщала о резком потеплении в декабре на территории Ростовской области. Аномальная смена погоды случилась за пару недель до Нового года.

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