Мощный ливень обрушится на Ростов-на-Дону

Posted 23 декабря, 08:47
Published 23 декабря, 08:47
Modified 23 декабря, 08:49
Updated 23 декабря, 08:49
В ближайшие сутки в городе ожидается мощный ливень. Он начнется днем и продлится до самого вечера. Температура воздуха при этом поднимется до +6…+7 градусов днем и от +4 до +6 — ночью.
На следующий день, 24 числа, обещают пасмурную погоду, но без осадков. Небольшой дождь вернется только 26 декабря, во вторую половину дня. Вместе с ним придет и похолодание — до +1…+3 градусов. После этого в донской столице похолодает еще на пару градусов, а дожди прекратятся.
Ранее RostovGazeta сообщала о резком потеплении в декабре на территории Ростовской области. Аномальная смена погоды случилась за пару недель до Нового года.