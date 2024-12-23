Полиция и пожарные собрались у музтеатра в центре Ростова. Что там происходит сейчас?

Posted 23 декабря, 10:58
Published 23 декабря, 10:58
Modified 23 декабря, 11:24
Updated 23 декабря, 11:24
Информация о столпотворении экстренных служб появилась в соцсетях около 13.30 мск. Один из очевидцев сделал фото: на снимке видно пожарную машину и двух сотрудников ДПС.
— Кинологи подъехали, — добавил кто-то в комментариях.
Вероятно, в музтеатре или здании поблизости могли обнаружить подозрительный предмет. Или же получить сообщение о минировании.
Многие не придают особого значения происходящему.
— Я тут работаю, спокойно сидим, — написала в комментариях женщина.
Официального комментариях о происходящем в ГУ МВД по Ростовской области пока не предоставили.
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