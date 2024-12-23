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Posted 23 декабря, 10:58

Published 23 декабря, 10:58

Modified 23 декабря, 11:24

Updated 23 декабря, 11:24

Экстренные службы собрались у музтеатра в центре Ростова

Полиция и пожарные собрались у музтеатра в центре Ростова. Что там происходит сейчас?

23 декабря 2024, 10:58
Фото: фото, видео rostovgazeta.ru. Экстренные службы собрались у музтеатра в центре Ростова

Экстренные службы собрались у музтеатра в центре Ростова

На улице Большой Садовой в Ростове к музыкальному театру приехали сотрудники сразу нескольких экстренных служб. Об этом местные жители сообщают в telegram-каналах 23 декабря.

Информация о столпотворении экстренных служб появилась в соцсетях около 13.30 мск. Один из очевидцев сделал фото: на снимке видно пожарную машину и двух сотрудников ДПС.

— Кинологи подъехали, — добавил кто-то в комментариях.

Вероятно, в музтеатре или здании поблизости могли обнаружить подозрительный предмет. Или же получить сообщение о минировании.

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Видео: фото, видrostovgazeta.ru. Экстренные службы собрались у музтеатра в центре Ростова

Многие не придают особого значения происходящему.

— Я тут работаю, спокойно сидим, — написала в комментариях женщина.

Официального комментариях о происходящем в ГУ МВД по Ростовской области пока не предоставили.

Ранее RostovGazeta сообщала о саперах в Батайске.

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