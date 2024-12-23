После сигнала тревожной сирены неизвестные запустили в Таганроге фейерверки

Мало того, что некоторые не последовали рекомендации главы города, так они еще вышли на улицу, чтобы запустить фейерверк. Мощные хлопки разнеслись на всю округу, что могло не на шутку перепугать других таганрожцев. Однако небо тут же озарили праздничные огни фейерверка.