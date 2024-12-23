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Posted 23 декабря, 20:42

Published 23 декабря, 20:42

Modified 23 декабря, 20:44

Updated 23 декабря, 20:44

Жители Таганрога запускают фейерверки во время угрозы воздушной атаки

После сигнала тревожной сирены неизвестные запустили в Таганроге фейерверки

23 декабря 2024, 20:42
Фото: 1MI. Жители Таганрога запускают фейерверки во время угрозы воздушной атаки
Вечером 23 декабря в Таганроге была объявлена воздушная тревога, в связи с возможной атакой БПЛА. Однако местных жителей это не остановило, и они вышли на улицу запускать фейерверки, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

23 декабря около 22.20 мск глава Таганрога Светлана Камбулова объявила об опасности воздушной атаки. В ту же минуту в городе включились сирены экстренного оповещения населения, кроме того горожан попросили отойти от окон и укрыться в бомбоубежищах.

Мало того, что некоторые не последовали рекомендации главы города, так они еще вышли на улицу, чтобы запустить фейерверк. Мощные хлопки разнеслись на всю округу, что могло не на шутку перепугать других таганрожцев. Однако небо тут же озарили праздничные огни фейерверка.

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Видео: 1MI. Жители Таганрога запускают фейерверки во время угрозы воздушной атаки

Жители Ростовской области не понимают, что за повод для радости нашелся у людей, запустивших фейерверк: «Повод порадоваться лютейший».

«Таким мало штрафа…», — пишет пользователь.

«А представьте, что на Новый год будет», — написал подписчик.

Ранее стало известно, что два вражеских беспилотника были перехвачены над Азовским морем.

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