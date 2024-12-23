Появилось видео из банка в Ростове, который угрожал взорвать мужчина в маске

Posted 23 декабря, 14:32
Published 23 декабря, 14:32
Modified 23 декабря, 14:34
Updated 23 декабря, 14:34
Сообщается, что ростовчанин принес в банк записку с угрозой взорвать его, если ему не отдадут 1,5 миллиона рублей. На кадрах видно, как злоумышленник заходит в здание учреждения, уверенно подходит к кассовому аппарату и протягивает сотруднице сверток бумаги. Заметно, что мужчина пытался скрыть свою личность с помощью медицинской маски и куртки с капюшоном.
Сообщается, что после получения записки женщина потянулась рукой под стол, чтобы нажать на тревожную кнопку. Мужчина заметил это и поспешно скрылся. При этом после задержания ростовчанина выяснилось, что никакой взрывчатки он на самом деле не принес с собой. Полиция уже возбудила дело по признакам разбоя и отправила его в СИЗО.