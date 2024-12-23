Появилось видео из банка в Ростове, который угрожал взорвать мужчина в маске

Сообщается, что после получения записки женщина потянулась рукой под стол, чтобы нажать на тревожную кнопку. Мужчина заметил это и поспешно скрылся. При этом после задержания ростовчанина выяснилось, что никакой взрывчатки он на самом деле не принес с собой. Полиция уже возбудила дело по признакам разбоя и отправила его в СИЗО.