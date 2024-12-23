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Posted 23 декабря, 14:32

Published 23 декабря, 14:32

Modified 23 декабря, 14:34

Updated 23 декабря, 14:34

Появилось видео с ростовчанином, который принес в банк записку с угрозой взорвать его

Появилось видео из банка в Ростове, который угрожал взорвать мужчина в маске

23 декабря 2024, 14:32
Фото: Шедеврум. Появилось видео с ростовчанином, который принес в банк записку с угрозой взорвать его
В полицию Ростова обратился сотрудник местного банка и сообщил о разбойном нападении. В итоге был задержан 35-летний ростовчанин, который придумал хитрый план по получению 1,5 миллионов рублей. Видео с попыткой реализации идеи мужчины опубликовали в МВД России по Ростову.

Сообщается, что ростовчанин принес в банк записку с угрозой взорвать его, если ему не отдадут 1,5 миллиона рублей. На кадрах видно, как злоумышленник заходит в здание учреждения, уверенно подходит к кассовому аппарату и протягивает сотруднице сверток бумаги. Заметно, что мужчина пытался скрыть свою личность с помощью медицинской маски и куртки с капюшоном.

Видео: МВД РФ по Ростовской области. На кадрах видно, как злоумышленник заходит в здание учреждения, уверенно подходит к кассовому аппарату и протягивает сотруднице сверток бумаги.

Сообщается, что после получения записки женщина потянулась рукой под стол, чтобы нажать на тревожную кнопку. Мужчина заметил это и поспешно скрылся. При этом после задержания ростовчанина выяснилось, что никакой взрывчатки он на самом деле не принес с собой. Полиция уже возбудила дело по признакам разбоя и отправила его в СИЗО.

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Ранее в Ростове задержали пенсионера, который поджег фейерверк в офисе банка.

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