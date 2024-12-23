Религиозных экстремистов арестовали в Ростове

Posted 23 декабря, 14:57
Published 23 декабря, 14:57
Modified 23 декабря, 14:59
Updated 23 декабря, 14:59
Сообщается, что фигуранты вовлекали мусульман из Ростовской области в экстремистскую деятельность и проводили религиозные собрания со своими последователями. Также они распространяли идеи о нарушении российских законов. Уточняется, что фигуранты отрицали участие мусульман в СВО и оправдывали действия террористических организаций.
Региональный следком возбудил два уголовных дела в отношении главы группировки и четверых участников по признакам организации экстремистской деятельности.
Также правоохранители провели обыск дома у фигурантов, изъяли литературу и дневники, которые подтвердили их причастность к преступлениям.
Сообщается, что участников группировки арестовали.
Ранее в Ростове полицейские задержали мужчину, который хотел с помощью угрозы получить 1,5 миллиона рублей от сотрудницы банка.