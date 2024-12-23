rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 14:57

Published 23 декабря, 14:57

Modified 23 декабря, 14:59

Updated 23 декабря, 14:59

В Ростовской области заключили под стражу пятерых участников религиозной группировки

Религиозных экстремистов арестовали в Ростове

23 декабря 2024, 14:57
Фото: 1MI. В Ростовской области заключили под стражу пятерых участников религиозной группировки
В Ростовской области сотрудники УФСБ пресекли деятельность религиозной группировки. Сообщается, что ее лидеры учились нетрадиционной религии, противоречащей российским законам, и распространяли ее. Об этом рассказала пресс-служба УФСБ региона.

Сообщается, что фигуранты вовлекали мусульман из Ростовской области в экстремистскую деятельность и проводили религиозные собрания со своими последователями. Также они распространяли идеи о нарушении российских законов. Уточняется, что фигуранты отрицали участие мусульман в СВО и оправдывали действия террористических организаций.

Региональный следком возбудил два уголовных дела в отношении главы группировки и четверых участников по признакам организации экстремистской деятельности.

Также правоохранители провели обыск дома у фигурантов, изъяли литературу и дневники, которые подтвердили их причастность к преступлениям.

Сообщается, что участников группировки арестовали.

Полковника ГУ МВД Сергея Глазырина арестовали в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Ранее в Ростове полицейские задержали мужчину, который хотел с помощью угрозы получить 1,5 миллиона рублей от сотрудницы банка.

Читайте также:
Полковника ГУ МВД Сергея Глазырина арестовали в Ростове-на-ДонуИтоги дня: на Дону задержан полковник МВД, а жителям остается только мечтать о машинеРостов могут оставить без легендарных шаурмичных на ЦГБ, а у министра нашли кольт
#Милана Белкина#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экстремизм#Терроризм#Задержание#УФСБ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика