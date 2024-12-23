Религиозных экстремистов арестовали в Ростове

Сообщается, что фигуранты вовлекали мусульман из Ростовской области в экстремистскую деятельность и проводили религиозные собрания со своими последователями. Также они распространяли идеи о нарушении российских законов. Уточняется, что фигуранты отрицали участие мусульман в СВО и оправдывали действия террористических организаций.