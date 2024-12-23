Сберечь и приумножить: эксперты дали рекомендации ростовским пенсионерам

Posted 23 декабря, 13:44
Published 23 декабря, 13:44
Modified 23 декабря, 13:46
Updated 23 декабря, 13:46
Не платить за обслуживание карты и получать бонусы
Все чаще жители региона переводят пенсию на карту Сбербанка. За её обслуживание они не платят. Даже наоборот — получают процент на остаток и кешбэк бонусами СберСпасибо. Чтобы бонусы начали копиться, пенсионеру достаточно стать участником программы лояльности и производить свои оплаты картой.
Сбережения растут
Вклады и накопительные счета становятся всё более востребованными. Сейчас по ним начисляются повышенные проценты, что позволяет получить от сбережений особую выгоду.
Вклад или депозит — это надёжный и понятный инструмент: суммы до 1,4 млн рублей страхует государство, срок действия и ставки зафиксированы в договоре. В отдельных случаях вклад можно пополнять или, наоборот, частично снимать с него деньги. Однако такие опции влияют на ставку.
При использовании накопительного счёта в Сбере пенсионер может в любой момент снять или внести на него деньги. Сумма до 1,4 млн рублей также остаётся застрахованной. Счёт бессрочный, поэтому банк вправе поменять по нему ставку, но он должен предупредить вас за 10 дней на своём сайте. Главное отличие от обычного счёта — получение пассивного дохода. Его начисляют на остаток денег за определённый период.
При выборе депозитов эксперты советуют соблюдать золотую середину. Например, основную часть финансовой подушки держать на вкладе, а остальное — то, что может потребоваться срочно, — на накопительном счёте. Другой вариант — положить деньги на разные вклады: короткие трёхмесячные и длинные в несколько лет.
Защита от мошенников
Во многих офисах Сбербанка проходят занятия по финансовой грамотности. Одной из ключевых тем является кибербезопасность. Эксперты простым и понятным языком рассказывают об уловках мошенников и том, как их распознать в кратчайшее время. Также специалисты банка помогают установить в СберБанк Онлайн бесплатный определитель нежелательных номеров. Ещё больше полезной информации по цифровой и финансовой грамотности можно найти на портале «Кибрарий».
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:
«Пенсионеры Ростовской области активно интересуются тем, как приумножать свои сбережения. Сегодня для этого действуют привлекательные условия по вкладам и накопительным счетам. Узнать о них подробнее можно в приложении СберБанк Онлайн или в офисах банка. Наши сотрудники готовы провести консультации и помочь с другими вопросами, связанными с пенсией. Например, подсказать, как оформить заявления на назначение и получение выплат, и сразу передать документы в СФР, объяснить, как пользоваться бонусами и картой, а также как обезопасить свои финансы».