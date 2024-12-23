Сберечь и приумножить: эксперты дали рекомендации ростовским пенсионерам

Во многих офисах Сбербанка проходят занятия по финансовой грамотности. Одной из ключевых тем является кибербезопасность. Эксперты простым и понятным языком рассказывают об уловках мошенников и том, как их распознать в кратчайшее время. Также специалисты банка помогают установить в СберБанк Онлайн бесплатный определитель нежелательных номеров. Ещё больше полезной информации по цифровой и финансовой грамотности можно найти на портале «Кибрарий».