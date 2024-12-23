Сотрудник СИЗО-1 в Ростове за деньги приводил заключенным девушек

Кроме того, Александр якобы прикрывал незаконную продажу телефонов и сим-карт на территории СИЗО. А за это получал свою долю от Артура. Этот заключенный, как утверждает Life, считал себя близким к «ворам в законе», имел авторитет среди других и был назначен «смотрящим» в учреждении.