rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 07:41

Published 23 декабря, 07:41

Modified 23 декабря, 07:51

Updated 23 декабря, 07:51

Сотрудник СИЗО в Ростове за деньги приводил заключенным девушек

Сотрудник СИЗО-1 в Ростове за деньги приводил заключенным девушек

23 декабря 2024, 07:41
Фото: Изображение Midjourney. Сотрудник СИЗО в Ростове за деньги приводил заключенным девушек
Сотрудник скандального СИЗО №1 на улице Максима Горького, где в июне заключенные взяли заложников, скрашивал досуг осужденных. Как сообщает Life со ссылкой на telegram-канал SHOT, за 100 тысяч рублей Александр С. водил дам из женского блока в мужские камеры.

По информации СМИ, сотрудника изолятора задержали на рабочем месте. Предположительно, он регулярно водил разных девушек для «смотрящего» — заключенного Артура Г., который отбывал наказание за вымогательство и разбой.

Кроме того, Александр якобы прикрывал незаконную продажу телефонов и сим-карт на территории СИЗО. А за это получал свою долю от Артура. Этот заключенный, как утверждает Life, считал себя близким к «ворам в законе», имел авторитет среди других и был назначен «смотрящим» в учреждении.

Стала известна судьба СИЗО-1 в центре Ростова после ЧП с захватом заложников
Узнать подробнее

Александром заинтересовались после проверок, которые начались в СИЗО после скандальной истории с заложниками. Тогда выяснилось, что заключенные могли приобрести многие запрещенные предметы, например ножи (по 5 тысяч рублей) сим-карты и кнопочные телефоны (по 10 тысяч рублей), а некоторые брали даже сенсорные (по 25 тысяч рублей).

Информация о задержании сотрудника СИЗО-1 и его возможных нарушениях официально не подтверждена. Напомним, что международное общественное движение «АУЕ» признано экстремистским и его деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

Читайте также:
Экс-судья из Ростовской области попал под уголовное дело за подложные решенияВ МЧС региона сделали заявления из-за расхождения стен в общежитии в РостовеВ Ростове-на-Дону развернули оперштаб после крушения танкеров в Керчи
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Закон#ФСИН Ростовской области#Инцидент#Заключенные#Захват заложников#СИЗО-1
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика