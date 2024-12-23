Сотрудник СИЗО-1 в Ростове за деньги приводил заключенным девушек

Posted 23 декабря, 07:41
Published 23 декабря, 07:41
Modified 23 декабря, 07:51
Updated 23 декабря, 07:51
По информации СМИ, сотрудника изолятора задержали на рабочем месте. Предположительно, он регулярно водил разных девушек для «смотрящего» — заключенного Артура Г., который отбывал наказание за вымогательство и разбой.
Кроме того, Александр якобы прикрывал незаконную продажу телефонов и сим-карт на территории СИЗО. А за это получал свою долю от Артура. Этот заключенный, как утверждает Life, считал себя близким к «ворам в законе», имел авторитет среди других и был назначен «смотрящим» в учреждении.
Александром заинтересовались после проверок, которые начались в СИЗО после скандальной истории с заложниками. Тогда выяснилось, что заключенные могли приобрести многие запрещенные предметы, например ножи (по 5 тысяч рублей) сим-карты и кнопочные телефоны (по 10 тысяч рублей), а некоторые брали даже сенсорные (по 25 тысяч рублей).
Информация о задержании сотрудника СИЗО-1 и его возможных нарушениях официально не подтверждена. Напомним, что международное общественное движение «АУЕ» признано экстремистским и его деятельность на территории Российской Федерации запрещена.