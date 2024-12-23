Спасатель из Ростова Артем Белков назвал главную опасность искусственных елок

Posted 23 декабря, 08:25
Published 23 декабря, 08:25
Modified 23 декабря, 08:27
Updated 23 декабря, 08:27
Ростовский спасатель Артем Белков заявил, что неправильно выбранная и установленная искусственная елка может стать причиной пожара.
По его словам, искусственное дерево загорается при температуре около 420 градусов Цельсия, а плавиться оно может начать от перегревающейся гирлянды или близко расположенных свечей.
«Чтобы избежать серьезного пожара, елку нужно устанавливать на расстоянии не менее метра от стен и потолка обязательно на устойчивую подставку», — советует эксперт.
Артем Белков рекомендует осмотреть гирлянду перед украшением елки на предмет неисправности.
«Быстрее всего разгораются елки из полиэтилена. Если и выбирать искусственную, то из более тугоплавких сортов пластика, например, поливинилхлорида — на этикетке он будет обозначен как ПВХ», — рекомендует спасатель.
Ранее RostovGazeta писала о том, что появились кадры страшного пожара в Ростове с тремя погибшими.