rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 08:25

Published 23 декабря, 08:25

Modified 23 декабря, 08:27

Updated 23 декабря, 08:27

Ростовский спасатель назвал главные опасности искусственных елок

Спасатель из Ростова Артем Белков назвал главную опасность искусственных елок

23 декабря 2024, 08:25
Фото: 1MI. Ростовский спасатель назвал главные опасности искусственных елок
Сюжет
Эксклюзив
Быстрее всего загораются полиэтиленовые хвойные, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

Ростовский спасатель Артем Белков заявил, что неправильно выбранная и установленная искусственная елка может стать причиной пожара.

По его словам, искусственное дерево загорается при температуре около 420 градусов Цельсия, а плавиться оно может начать от перегревающейся гирлянды или близко расположенных свечей.

После страшного пожара с погибшими в Ростове возбудили уголовное дело
Узнать подробнее

«Чтобы избежать серьезного пожара, елку нужно устанавливать на расстоянии не менее метра от стен и потолка обязательно на устойчивую подставку», — советует эксперт.

Артем Белков рекомендует осмотреть гирлянду перед украшением елки на предмет неисправности.

«Быстрее всего разгораются елки из полиэтилена. Если и выбирать искусственную, то из более тугоплавких сортов пластика, например, поливинилхлорида — на этикетке он будет обозначен как ПВХ», — рекомендует спасатель.

Ранее RostovGazeta писала о том, что появились кадры страшного пожара в Ростове с тремя погибшими.

Читайте также:
Появились новые кадры с места крупного пожара на нефтезаводе в КаменскеНостальгия по цене машины: почем в Ростовской области продают елочные игрушки из СССРВ Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать безопасные гирлянды и елочные игрушки
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика