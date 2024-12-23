Список укрытий в Ростове-на-Дону сократили в два раза

Больше всего мест для укрытия оказалось подготовлено в Советском районе (343,7 тысячи). Чуть меньше — в Ворошиловском (342 тысячи). Меньше всего бомбоубежищ в Пролетарском районе (61,6 тысячи), Кировском (91 тысяча) и Ленинском (101 тысяча).