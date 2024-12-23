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Posted 23 декабря, 06:22

Published 23 декабря, 06:22

Modified 23 декабря, 06:24

Updated 23 декабря, 06:24

Список укрытий в Ростове уменьшили в два раза

Список укрытий в Ростове-на-Дону сократили в два раза

23 декабря 2024, 06:22
Фото: 1MI. Список укрытий в Ростове уменьшили в два раза
В Ростове-на-Дону уменьшили список укрытий на случай воздушной опасности. Актуальный список «заглубленных помещений» опубликовали на сайте городской администрации.

По данным на 23 декабря, убежищ осталось всего 1,4 тысячи вместо 2,2 тысячи, которые были в начале 2024 года.

В списке перечислены не только многоквартирные дома, но и нежилые помещения. Например, детсады, школы, больницы, университеты, подземные переходы и рынки, общежития, здания банков и заводов.

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Больше всего мест для укрытия оказалось подготовлено в Советском районе (343,7 тысячи). Чуть меньше — в Ворошиловском (342 тысячи). Меньше всего бомбоубежищ в Пролетарском районе (61,6 тысячи), Кировском (91 тысяча) и Ленинском (101 тысяча).

Ранее после атаки на Таганрог местные жители сообщали, что им негде укрыться.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Бомбоубежища#Пролетарский район#Укрытия#Администрация#Ленинский район#Советский район#Ворошиловский район#Кировский район
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