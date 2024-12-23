Список укрытий в Ростове-на-Дону сократили в два раза

Posted 23 декабря, 06:22
Published 23 декабря, 06:22
Modified 23 декабря, 06:24
Updated 23 декабря, 06:24
По данным на 23 декабря, убежищ осталось всего 1,4 тысячи вместо 2,2 тысячи, которые были в начале 2024 года.
В списке перечислены не только многоквартирные дома, но и нежилые помещения. Например, детсады, школы, больницы, университеты, подземные переходы и рынки, общежития, здания банков и заводов.
Больше всего мест для укрытия оказалось подготовлено в Советском районе (343,7 тысячи). Чуть меньше — в Ворошиловском (342 тысячи). Меньше всего бомбоубежищ в Пролетарском районе (61,6 тысячи), Кировском (91 тысяча) и Ленинском (101 тысяча).
Ранее после атаки на Таганрог местные жители сообщали, что им негде укрыться.